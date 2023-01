Der Rückgang der US-Zinsen und die boomende Weltwirtschaft in Verbindung mit China hätten für einen Rückenwind gesorgt, der Schulden- und Aktienentwicklung der Schwellenländer beschleunigt habe. 2022 habe sich das jedoch umgekehrt - aus dem Rückenwind sei nun Gegenwind geworden. Der US-Dollar sei aufgrund der rekordverdächtigen Zinserhöhungen stärker geworden und die chinesische Wirtschaftsentwicklung habe sich wegen der strengen Covid-Lockdown-Politik im Inland verlangsamt, was den Aktien- und Anleihekursen weltweit schade. Nicht zu vergessen die geopolitische Stabilität, die im Februar 2022 mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und der Verhängung schwerer Handelssanktionen ein Ende gefunden habe.



Wann werde der Sturm sich legen? Nach den vergangenen Zyklen zu urteilen, würden die Preise für Anlagen in Schwellenmärkten in der Regel einige Monate nach der letzten US-Zinserhöhung drehen. Und man könne erwarten, dass die chinesische Wirtschaft wieder ein solides Wachstum verzeichne, nachdem die Regierung ihre Covid-Beschränkungen gelockert habe.



Die geopolitischen Spannungen und Sanktionen könnten jedoch noch andauern, sodass der Zeitpunkt für eine langerwartete Erholung der Schwellenländer schwer vorherzusagen sei. In der Zwischenzeit hätten sich die Anlagen in den Schwellenländern - Kredite, Aktien und Währungen - im Jahr 2022 drastisch verbilligt und würden Anlegern die Möglichkeit bieten, ihr Engagement zu günstigen Preisen zu erhöhen. (16.01.2023/ac/a/m)







New York (www.aktiencheck.de) - Drei Phänomene haben die Preise für Investment-Anlagen in den Schwellenländern im neuen Jahrtausend geprägt: ein starker US-Dollar, Chinas wachsende Wirtschaft und geopolitische Stabilität in Verbindung mit dem zunehmenden grenzüberschreitenden Handel, so Peter Marber, Head of Emerging Markets bei Aperture Investors (Generali Investments).