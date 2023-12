Viele Anleger würden nun glauben, dass China das neue Japan sei und eine strukturelle Stagflation bevorsteht. Dagegen seien die USA ein wirtschaftliches Phänomen, von dem erwartet werde, dass es während des gesamten Konjunkturzyklus widerstandsfähig bleibe. Infolgedessen habe die Auffassung geherrscht, dass ein schwaches Wachstum in China auf andere Schwellenländer und den Rohstoffkomplex übergreife, während ein starker Dollar die Schwellenländer zusätzlich unter Druck setze.



Redwheel sei jedoch der Ansicht, dass die fundamentalen Argumente für die Schwellenländer nach wie vor intakt seien und der Konsens seine Meinung noch einmal ändern werde. Mit Blick auf das Jahr 2024 würden sich die Voraussetzungen für eine Erholung der Schwellenländermärkte abzeichnen. In China gebe es erste Anzeichen für einen Aufschwung, auch wenn der Markt auf zusätzliche politische Unterstützung warte. In den USA schienen die Zinsen nach der jüngsten Zinspause der FED im November 2023 ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Redwheel rechne mit einer Umkehr der Stärke des US-Dollars, was ein gutes Zeichen für die Entwicklung der Schwellenländer sei. In der Zwischenzeit könnte ein abnehmender Angebotsüberhang bei Halbleitern wichtigen technologieexportierenden Märkten wie Taiwan und Südkorea zugutekommen. Und: Das reale BIP-Wachstumsgefälle zwischen Schwellen- und Industrieländern habe während des gesamten Jahres 2023 weiter zugenommen und Redwheel gehe davon aus, dass sich dies auch im kommenden Jahr fortsetzen werde.



Die Rohstoffnachfrage, die für viele Schwellenländer von Vorteil sei, dürfte durch zahlreiche Faktoren wie Reshoring, Verteidigungsausgaben und die Energiewende angetrieben werden. Redwheel denke, dass das Investitionswachstum tendenziell höher ausfallen werde, da sich die Prioritäten der Investoren in Richtung Verteidigungsausgaben und Standortverlagerungen verlagern würden, was die Nachfrage nach Rohstoffen ankurbeln werde. Überdies seien Netto-Null-Ziele und das Wachstum nachhaltiger Energieprodukte auf der ganzen Welt Treiber der Energiewende. Dies dürfte die Nachfrage nach sogenannten grünen Metallen wie etwa Kupfer, die die Energiewende vorantreiben, erhöhen.



Abschließend sei zu sagen, dass die Zentralbanken der Schwellenländer die Zinssätze deutlich vor den Zentralbanken der Industrieländer erhöht hätten und damit der Entwicklung voraus seien. Dies lasse für das nächste Jahr Spielraum für weitere Zinssenkungen. Allerdings: Die Bewertungen für Indien, das für die Schwellenländer eine wichtige Rolle gespielt habe, seien überzogen und könnten eine Korrektur erfahren.







Zu Beginn des Jahres 2023 war das Narrativ, das die globalen Märkte beherrschte, ganz klar, so John Malloy, Portfoliomanager der Redwheel Global Emerging Markets Strategy. Die Anleger hätten geglaubt, dass die USA in eine Rezession abgleiten würden, während in China ein durch Rachegelüste getriebener Aufschwung zu erwarten sei. Beides sei nicht eingetreten und der Konsens habe seine Meinung geändert.