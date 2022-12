Die lateinamerikanischen Notenbanken dürften jedoch nun ihre Zinserhöhungszyklen beenden bzw. beendet haben. In Brasilien sei die SELIC Rate unverändert bei 13,75 Prozent geblieben, während die Inflationsrate überraschend schnell auf rund 6 Prozent gesunken sei. Manche Marktbeobachter würden hier ähnlich wie bei Chile evtl. die Möglichkeit einer Zinswende im kommenden Jahr sehen. Politische Unsicherheiten in Peru und Kolumbien würden die dortigen Währungen belasten. Der Mexikanische Peso (MXN) habe in den vergangenen Wochen deutlich abgewertet. Hier könnte es noch Zinserhöhungen zur Stützung geben.



In der Türkei habe sich die (offizielle) Inflationsrate bei rund 85 Prozent stabilisiert. Die türkische Lira (TRY) bleibe unter anhaltendem Abwärtsdruck. Der Zinssenkungszyklus scheine vorerst bei 9,0 Prozent beendet zu sein.



Der koreanische Won (KRW) habe sich in den letzten Wochen stabilisiert, die indische Rupie (INR) habe hingegen anhaltend abgewertet.



Der südafrikanische Rand (ZAR) habe zeitweise deutlich nachgegeben als Präsident Ramaphosa ein Impeachment-Verfahren gedroht habe. Er habe seitdem nur einen Teil der Verluste wieder wettgemacht. Die Kerninflationsrate habe im November bei 5,0 Prozent verharrt, die Gesamtinflation sei marginal auf 7,4 Prozent gesunken. (Währungsbulletin Januar 2023) (19.12.2022/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Die anhaltende Schwäche der Ölpreise in den vergangenen Wochen belastete weiterhin die Währungen einiger Länder, die Öl exportieren, so die Analysten von Postbank Research.Die stärksten EM-Währungen seien weiterhin meist in Südostasien oder Lateinamerika angesiedelt.