Die düsteren globalen Wachstumsaussichten könnten die Geschwindigkeit und das Ausmaß einer potenziellen Erholung bei Schwellenländeranlagen weiterhin behindern und neue Schocks könnten zusätzlichen Druck ausüben. AllianceBernstein sei jedoch der Meinung, dass an den Schwellenländermärkten bereits ein Großteil der negativen zyklischen Dynamik eingepreist sein könnte. Gleiches gelte für die negativen strukturellen Veränderungen, die durch die Pandemie und den Krieg in der Ukraine ausgelöst worden seien.



Der Krieg in der Ukraine sei der vielleicht größte Risikofaktor unter den ‚bekannten Unbekannten‘. Trotz einer anfänglichen Konzentration auf den Süden des Landes habe das ukrainische Militär jüngst Fortschritte in der Ostukraine gemacht und bedeutende Gebiete von den russischen Besatzungstruppen zurückerobert. Dies verdeutliche die zunehmenden Fähigkeiten des ukrainischen Militärs - das kürzlich mit weiterer US-Ausrüstung ausgestattet worden sei - sowie mögliche Versorgungs- und Moralprobleme bei den russischen Truppen. Der militärische Erfolg der Ukraine erhöhe wiederum das Risiko einer Eskalation des Konflikts durch Russland.



Die chinesische Konjunkturentwicklung berge ebenfalls Risiken für die Schwellenländer. Die schwache Wirtschaftsleistung des Landes in diesem Jahr sei weitgehend auf die Pandemiepolitik und die Schwäche des Immobilienmarktes zurückzuführen. Dieser Gegenwind könnte im nächsten Jahr zwar nachlassen. Doch selbst wenn sich das Wirtschaftswachstum in China auf eine Spanne von 5 Prozent bis 6 Prozent beschleunigen sollte, dürfte der Einfluss auf das Wachstum der Schwellenländer strukturell rückläufig bleiben.



Die Haushalts- und Außenwirtschaftsbilanzen hätten sich in den vergangenen zwei Jahren in einigen größeren Schwellenländern verbessert. Die Rücknahme von pandemiebedingten Stützungsmaßnahmen und höhere Steuereinnahmen aufgrund des wieder anziehenden Wachstums sowie der hohen Inflation hätten die Anfälligkeit verringert. Viele Frontier-Staaten hätten jedoch nach wie vor Schwierigkeiten, wieder Fuß zu fassen, obwohl einige auch von den steigenden Rohstoffpreisen profitieren würden. Das habe zu erheblichen Divergenzen bei den Renditeaufschlägen für Staatsanleihen beigetragen, wobei bei bonitätsschwächeren Papieren zunehmend individuelle Triebkräfte dominieren würden. Selbst in größeren Schwellenländern seien die externen Puffer abgebaut worden, die die Haushaltskonsolidierung erleichtern würden.



AllianceBernstein sei zwar der Meinung, dass die negativen zyklischen und strukturellen Veränderungen in den Schwellenländern bereits zu einem großen Teil berücksichtigt seien - die schwierigen globalen Wachstumsaussichten und die fundamentale Fragilität in den aufstrebenden Volkswirtschaften würden aber kurzfristig immer noch für Vorsicht sprechen. (18.10.2022/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Die Schwellenländer stehen weiterhin unter Druck, so Armando Armenta, Senior Economist Global Economic Research, Katrina Butt, Senior Latin America Economist Fixed Income und Adriaan du Toit, Emerging Market Economic Research beim Asset Manager AllianceBernstein (AB).Gründe dafür seien steigende Kapitalkosten, die weltweite Abnahme der Liquidität und zahlreiche externe Herausforderungen - von den negativen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine bis hin zur schwachen chinesischen Wirtschaftsleistung.AllianceBernstein sei der Meinung, dass viele dieser globalen makroökonomischen Belastungsfaktoren auch in den kommenden sechs bis zwölf Monaten bestehen bleiben könnten. Nehme man die anhaltende Stärke des US-Dollars hinzu, werde eine Entspannung an den Schwellenländermärkten in naher Zukunft noch unwahrscheinlicher.