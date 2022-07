Die Gewinnberichtssaison für das 2. Quartal stehe vor der Tür. Im Vorfeld sei aufgefallen, dass ungewöhnlich viele Unternehmen in ihren Vorabankündigungen die Ausblicke eher nach unten korrigiert hätten. Auch die Entwicklung am Aktienmarkt spreche dafür, dass Investoren mit weniger stark steigenden Gewinnen rechnen beziehungsweise sogar einen Rückgang befürchten würden, was zu einer Korrektur der Aktienbewertungen geführt habe, aber noch nicht zu Abwärtsrevisionen bei den Gewinnschätzungen der Finanzanalysten. Vor dem Hintergrund der Konjunktur- und Inflationsprognosen der Experten sei allerdings damit zu rechnen, dass dies im Laufe der Berichtssaison passieren werde. Ob sich auch die Bewertungskorrektur fortsetze, dürfte weniger von den Gewinnberichten der Unternehmen abhängen als vielmehr von den anstehenden Inflationsraten und den Reaktionen der Zentralbanken darauf.



Für Aktionäre am chinesischen Markt habe sich in den vergangenen Wochen die Lage deutlich verbessert. Erstens seien die Lockdowns in großen Wirtschaftsmetropolen weitgehend aufgehoben worden, was sich in einer konjunkturellen Beschleunigung bemerkbar mache. Zweitens werde diese Beschleunigung durch eine expansive Geld- und Fiskalpolitik unterstützt. Drittens scheinen vorerst keine neuen regulatorischen Maßnahmen gegen Unternehmen und Branchen anzustehen, so die Experten von Swisscanto Invest.



Angesichts dieser Entwicklung sei der chinesische Aktienmarkt gegen den globalen Trend im Juni sogar gestiegen. Und die Experten würden davon ausgehen, dass die relative Stärke anhalte. Aufgrund seines hohen Gewichts nehme dadurch auch die Attraktivität des Schwellenländerindexes insgesamt zu. Deshalb würden die Experten dort kurz- bis mittelfristig mehr Potenzial als in den Industriestaaten sehen. Die Risiken für chinesische Aktien wie zum Beispiel ein erneuter weiträumiger Lockdown oder ein "Unfall" im angeschlagenen Immobiliensektor seien aber weiterhin vorhanden.



Besonders belastend habe sich der Konjunkturpessimismus auf die Industriemetalle ausgewirkt, die im Juni rund 15 Prozent verloren hätten. Dies sei bereits der dritte Monatsverlust in Folge für den Rohstoffsektor gewesen, der die Entwicklung bei Aluminium, Kupfer, Nickel und Zink abbilde. Dass die Preise bei den Industriemetallen entgegen dem allgemeinen Trend bei den Rohstoffen bereits über die letzten Monate korrigiert hätten, sei insbesondere auf die schwache Konjunktur im wichtigsten Nachfrageland China zurückzuführen. Die Experten würden allerdings davon ausgehen, dass das Wachstum in China im 3. Quartal wieder anziehen werde, was auch die Nachfrage nach Metallen positiv beeinflussen werde. Dabei sollten die Preise davon profitieren, dass bei vielen Metallen die Lagerbestände an den wichtigen Metallbörsen in London (LME) und Schanghai (SHFE) zuletzt weiter gesunken seien.



Als zunehmend wichtiger Nachfragetreiber für die Industriemetalle dürfte über die nächsten Jahre die Dekarbonisierung der Wirtschaft wirken, denn diese sei höchst metallintensiv. In vielen Technologien, beispielsweise der Photovoltaik, der Windkraft, bei Elektroautos oder in Stromnetzen, komme den Metallen Aluminium, Kupfer, Nickel und Zink eine strategische Bedeutung zu. Gemäß einer aktuellen Studie der Universität Leuven könnte es daher in der nächsten Dekade insbesondere bei Kupfer und Nickel zu einem Nachfrageüberhang kommen. (05.07.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - An den Aktien- und Anleihenmärkten haben die Inflations- und Konjunkturängste zu drastischen Preiseinbrüchen geführt, so die Experten von Swisscanto Invest.Eine rasche Erholung sei noch nicht zu erwarten, da die weitere wirtschaftliche Entwicklung aktuell weiterhin äußerst unsicher sei. Angesichts der bereits starken Preisanpassungen würden die Experten aber zumindest mit einer Stabilisierung sowohl auf den Anleihen- als auch auf den Aktienmärkten rechnen. Die rasche und entschlossene Straffung der Geldpolitik sollte die Inflationserwartungen in Schach halten und die Renditen am langen Ende der Zinskurve nicht mehr über die jüngsten Höchststände ansteigen lassen. Die Aktienmärkte, die während rezessiver Phasen im Durchschnitt rund 30 Prozent an Wert einbüßen würden, hätten durch den bislang erlittenen Kursrückgang eine Rezession bereits zu einem guten Teil vorweggenommen. Für eine Entwarnung sei es aber noch zu früh.Die weltweiten Teuerungsraten seien rasant gestiegen, sodass den Notenbanken keine andere Wahl bleibe, als die Geldpolitik zügiger und in einem größeren Umfang zu straffen, um das Mandat der Preisstabilität nicht völlig aus den Augen zu verlieren. In den USA seien die Konsumentenpreise im Mai 2022 um 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, worauf die US-Notenbank FED mit einer Leitzinsanhebung von 0,75 Prozent reagiert habe. Die Inflationsbekämpfung genieße aktuell höchste Priorität, daher würden die Experten glauben, dass die Geldpolitik noch zügiger gestrafft werde. So hätten die Experten in sämtlichen Regionen außer Japan die Leitzinsprognosen angehoben. In den USA würden sie nun ein Leitzinsniveau von vier Prozent per Jahresende erwarten, womit der Leitzinsanhebungszyklus abgeschlossen sein dürfte.