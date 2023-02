Die Multi-Asset-Portfolios von Robeco seien jetzt in Aktien aus Schwellenländern übergewichtet, da die Anlageklasse nach vielen Jahren der Underperformance wieder auf die Überholspur gerückt sei. Für Unterstützung sorge unter anderem, dass die Notenbanken in den Schwellenländern nicht in dem Ausmaß expansive Geldpolitik betrieben hätten wie diejenigen im Westen.



Unterdessen drohe in vielen entwickelten Volkswirtschaften eine Rezession, da sich die Notenbanken dort um eine Zügelung der Inflation bemühen würden, wozu sie vor allem höhere Leitzinsen einsetzen würden. Daraus ergebe sich eine beträchtliche Renditedifferenz, die Robeco bereits in der im September 2022 veröffentlichten Kapitalmarkteinschätzung "Expected Returns 2023-2027" betont habe. Heute betrachten wir das Timing dieser Erwartung als taktisch gesehen recht gut, so die Experten von Robeco. Jetzt könnte der richtige Zeitpunkt zum Kauf sein.



Zentrale Bedeutung habe nach wie vor das Bewertungsargument: Aktien aus Schwellenländern würden nicht nur auf relativen Bewertungsniveaus gehandelt, die in der Nähe ihre Tiefstände lägen. Zudem seien ihre Aussichten auf Wertzuwachs größer als in den entwickelten Ländern. Es gebe also zahlreiche Gründe, von nun an wieder zuversichtlicher auf Aktien aus den Schwellenländern zu blicken. (10.02.2023/ac/a/m)







Rotterdam (www.aktiencheck.de) - Investitionen in Schwellenländer können langsam wieder in den Fokus von Anlegern rücken, da sie mehr Aufwärtspotenzial haben als die entwickelten Länder, die mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben, so die Experten von Robeco.Arnout van Rijn, Portfoliomanager des Robeco Sustainable Multi-Asset Solutions, erläutere in seinem aktuellen Monatsausblick, welche Fortschritte in den Schwellenländern hinsichtlich verbesserter Governance- und Währungsaspekte zu verzeichnen seien, welche Rolle die Notenbanken spielen würden und welche Auswirkungen die Dollar-Stärke habe.