Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit der Russlandkrise vor 25 Jahren endete eine Phase, in der Schuldenkrisen in einzelnen Ländern stets als allgemeine Schwellenländerkrisen wahrgenommen wurden, so die Analysten der DekaBank.Der Blick auf die wirtschaftlichen Kennzahlen der vergangenen 25 Jahre zeige, dass die Entwicklung Chinas in vielerlei Hinsicht eine Ausnahmeentwicklung gewesen sei. Hinter China habe es mit Indien überhaupt nur ein einziges Land gegeben, das in nennenswerter Höhe Anteile an der Weltwirtschaft habe hinzugewinnen können. Selbst das dynamische Asien habe ohne seine beiden größten Länder sein Gewicht kaum erhöhen können. In Lateinamerika und im Nahen Osten sei der Anteil sogar zurückgegangen. Und selbst in China liege das Wohlstandniveau nach 40 Jahren Rekordwachstum bei gerade einmal 30% des Industrieländerniveaus.Dass kein anderes Schwellenland in den vergangenen 25 Jahren eine auch nur annährend vergleichbare Erfolgsgeschichte wie China habe schreiben können, zeige die Schwierigkeit großer Entwicklungssprünge. Darauf zu setzen, dass der Platz Chinas als Wachstumstreiber der Weltwirtschaft von einem anderen Schwellenland eingenommen werden könne, erscheine zu optimistisch. Viel deute darauf hin, dass in den kommenden Jahren geopolitische Rivalitäten den Blick auf die Schwellenländer stärker prägen würden als neue ökonomische Erfolgsgeschichten. (11.10.2023/ac/a/m)