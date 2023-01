Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Schweizer Electronic-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Schweizer Electronic-Aktie:

4,95 EUR -3,32% (23.01.2023, 14:44)



ISIN Schweizer Electronic-Aktie:

DE0005156236



WKN Schweizer Electronic-Aktie:

515623



Ticker-Symbol Schweizer Electronic-Aktie:

SCE



Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen. (23.01.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE).Schweizer Electronic habe jüngst die Einigung zum Verkauf der Mehrheitsanteile an der chinesischen Tochtergesellschaft Schweizer Electronic Co. Ltd ("SEC") vermeldet. Der Konzern führe seine asiatischen Geschäftsaktivitäten nach Vollzug der Transaktion in einem Fab-Light-Konzept fort, was zur spürbaren Entlastung der Konzernbilanz und Kosteneinsparungen führen sollte. Die voraussichtliche Mehrheitsveräußerung deutlich unter dem Fair Value werde sich nach Erachten des Analysten zunächst nachteilig auf die Konzernbewertung auswirken. Allerdings dürfte das Unternehmen bereits in 2023 eine signifikante Profitabilitätssteigerung aufweisen.Mit dem chinesischen Leiterplatten-Spezialisten WUS habe SCE einen strategischen Investor für den asiatischen Standort gewinnen können. Dieser habe sich bereits im Zuge der ersten Kapitalmaßnahme in China im Januar 2022 ca. 13% der Anteile gesichert. Nunmehr übernehme WUS weitere 57% der Stimmrechte und erkläre sich bereit, das Werk im Rahmen einer noch zu beschließenden 10%- Kapitalerhöhung mit weiterer Liquidität auszustatten. Nach der KE werde WUS rund 80% der Anteile halten. Das chinesische Unternehmen sei bereits seit 2014 ein strategischer Partner für das Asien-Geschäft von Schweizer und ebenfalls Ankeraktionär des Konzerns. Das Closing der Transaktion solle laut Vorstand noch im Frühjahr 2023 erfolgen.Der Kaufpreis für die Übertragung der Stimmrechte betrage umgerechnet ca. 4,6 Mio. Euro, was eine Bewertung des Werkes i.H.v. ca. 8,0 Mio. Euro impliziere. Dies stelle nach Erachten des Analysten einen sehr hohen Bewertungsabschlag von rund 90% ggü. der im Januar 2022 durchgeführten Kapitalmaßnahme dar, sodass der Verkauf seines Erachtens deutlich unter dem fairen Wert des Werkes liege. Das Management verweise in diesem Zusammenhang darauf, dass der Standort weiterhin ein zentraler Bestandteil der Konzernstrategie sei und die Aktivitäten in Jintan dem Unternehmen zukünftig als Beteiligungsgewinne zukämen. Andererseits sei nach Erachten des Analysten überraschend, dass die jüngst an die SEC übertragenen Patente nicht zu einem spürbar positiven Bewertungseffekt geführt hätten.Auch wenn sich das Risikoprofil Schweizers nun deutlich verbessern dürfte, behält Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, die Empfehlung "halten" zunächst bei und bestätigt vorerst sein Kursziel von 9,00 Euro. (Analyse vom 23.01.2023)