Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Schweizer Electronic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Schweizer Electronic-Aktie:

5,12 EUR -0,78% (07.03.2024, 16:43)



XETRA-Aktienkurs Schweizer Electronic-Aktie:

5,28 EUR +2,33% (07.03.2024, 16:41)



ISIN Schweizer Electronic-Aktie:

DE0005156236



WKN Schweizer Electronic-Aktie:

515623



Ticker-Symbol Schweizer Electronic-Aktie:

SCE



Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet Schweizer individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. Schweizers innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen. (07.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE).Bekanntermaßen plane die EU die Stärkung der lokalen Lieferketten und habe in letzter Zeit enorme Fördervolumina hierfür im Bereich Halbleiter ins Leben gerufen. Der Branchenverband ZVEI argumentiere, dass für die Sicherung der vollständigen Lieferkette auch die Leiterplattenproduktion gefördert werden müsste.Die Wertschöpfung verlagere sich seit 20 Jahren stetig nach Asien: Laut ZVEI habe der Weltmarkt für Leiterplatten (engl. PCB - Printed Circuit Board) im Jahr 2022 ein Volumen von 78,6 Mrd. USD aufgewiesen. Das entspreche in etwa einer Verdopplung des Marktes im Zeitraum von 2000 bis 2022. Mit 85% (2022) habe die Region China/Südostasien den größten Marktanteil repräsentiert. Neben Japan (8%) und Amerika (4%) seien lediglich 3% des Produktionsvolumens auf Europa (EMEA) entfallen. In 2000 habe die Region noch 20% des Marktes repräsentiert. Gleichzeitig sei die Zahl der Hersteller in der EMEA-Region um zwei Drittel auf 160 Unternehmen gesunken.Positionspapier für Stärkung der lokalen Lieferkette veröffentlicht: Die wesentlichen Positionen würden neben einem umfassenden Förderregime auch die Schaffung von vergleichbaren Produktionsbedingungen im Vergleich zur asiatischen Konkurrenz umfassen, um im hart umkämpften Markt die Wettbewerbsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Dabei sollten auch Initiativen im F&E-Bereich gefördert werden, dieser gelte als wesentlicher Wettbe werbsvorteil europäischer Hersteller ggü. der asiatischen Konkurrenz. Laut ZVEI sei für die Stärkung der lokalen, europäischen Halbleiter-Wertschöpfungskette eine gleichzeitige Stärkung der lokalen Leiterplattenindustrie unerlässlich. Sollte dies ausbleiben, würde es nach Auffassung des Verbandes zu einer weiteren Verdrängung der lokalen Anbieter durch die asiatische Konkurrenz kommen.Transformation dürfte in 2024 erfolgreich gelungen sein: Nach einer missglückten China-Expansion im Zeitraum 2019 bis 2022 habe der Konzern die Mehrheit der Anteile an der lokalen Produktionsgesellschaft (SEC) in 2023 veräußert. Seither werde die Gesellschaft als Finanzbeteiligung bilanziert und stelle unverändert einen Grundpfeiler in der Ausrichtung Schweizers dar. So dürften sich hieraus deutlich positive Ergebnisbeiträge ergeben, die im Zusammenhang mit der Etablierung der Embedding Technologie im Leiterplattensegment stünden. Daneben habe die strategische Neuausrichtung einen verstärkten Fokus auf das Handelsgeschäft umgefasst, ergänzt durch den strategischen Produktionsstandort am Hauptquartier. In 2023 dürfte dieser Schwenk nach Erachten des Analysten mit einem Umsatz von 135,5 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge - nach Entkonsolidierungseffekten i.H.v. 46,9 Mio. EUR (MONe) - von 7,3% erfolgreich vollzogen worden sein (9M: 102,1 Mio. EUR; ber. Marge: 8,2%). Angesichts schwacher Konjunkturaussichten reduziere der Analyst seine Erwartungen für die Jahre 2024ff. marginal.Kurzfristig rechne der Analyst zwar nicht mit der Umsetzung der Forderungen des ZVEI. Diese seien seines Erachtens jedoch berechtigt und SCE wäre ein klarer Profiteur. Darüber hinaus verfüge das Unternehmen nach der Entkonsolidierung der SEC wieder über einen nach Erachten des Analysten in Anbetracht des Geschäftsmodells angemessenen Verschuldungsgrad. Schweizer dürfte nach dem abgeschlossenen Turnaround zukünftig nachhaltig positive Free Cashflows erwirtschaften.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung für die Schweizer Electronic-Aktie inkl. des Kursziels von 10,00 EUR. (Analyse vom 07.03.2024)