Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE).Schweizer Electronic habe am Freitag Kennzahlen für Q3 veröffentlicht, die umsatz- und ergebnisseitig über den Analystenerwartungen liegen würden. So hätten vor allem die Restrukturierungsmaßnahmen in Jintan erste Effekte in der Bottom-Line gezeigt. Derweil sei nach Erachten des Analysten der Transaktionsabschluss für das chinesische Werk in den nächsten Wochen realistisch.Infolge eines deutlich über der Analystenerwartung (32,0 Mio. Euro) liegenden Q3-Erlöses von 35,2 Mio. Euro (+13,9% yoy) weise Schweizer nach 9M einen Umsatz von 99,8 Mio. Euro aus (+10,5% yoy). Dabei sei vor allem die Entwicklung abseits der Automobilkunden erfreulich. So habe mit Industriekunden ein Erlös von 30,8 Mio. Euro erzielt werden können, wodurch sich deren Anteil auf 30,8% erhöht habe (Vj.: 27,9%). Auch der Auftragsbestand habe per Ende September auf 249,1 Mio. Euro ausgebaut werden können (+51,3% yoy), wovon Auslieferungen i.H.v. 35,7 Mio. Euro noch für das Q4 vorgesehen seien.Das 9M-EBITDA sei mit -6,9 Mio. Euro wie erwartet defizitär, jedoch deutlich besser als erwartet (MONe: -9,6 Mio. Euro). In Q3 habe Schweizer hingegen auf EBITDA-Level eine schwarze Null eingefahren, was nach Erachten des Analysten die Effektivität der Restrukturierungsmaßnahmen in Jintan belege. Nachdem wesentliche Investitionen und Tilgungsleistungen bereits in H1 getätigt worden seien, habe der Cash-Burn auf -0,6 Mio. Euro reduziert werden können (H1: -9,6 Mio. Euro). In Kombination mit ungenutzten Kreditlinien bei Banken ergebe sich daraus ein Finanzierungsspielraum von ca. 10 Mio. Euro. Dabei entfalle das Finanzpolster im Wesentlichen auf den Standort Schramberg. Für den Standort Jintan seien alle Kredit- bzw. Factoring-Linien vollständig ausgenutzt, was den Stellenwert eines erfolgreichen Transaktionsabschlusses unterstreiche. Die EK-Quote nach 9M von 1,4% (Ziel: 6 bis 11%) verdeutliche zusätzlich die Notwendigkeit eines weiteren Kapitalzuflusses.Im Zuge der Q3-Veröffentlichung habe das Management seine Prognose für 2022 (Umsatz: +5 bis +15% yoy; EBITDA-Marge: -4 bis -8%) bestätigt. Mit den geplanten Auslieferungen für Q4 von 35,7 Mio. Euro und den einsetzenden Margeneffekten erscheine die Realisierung der Guidance nach Erachten des Analysten erreichbar, sodass er seine Prognosen erhöht habe und sich nun in der Mitte der Bandbreiten positioniere.Die nach H1 angekündigte Performance-Verbesserung für Q3 habe umgesetzt werden können, die operative Situation von Schweizer bleibe derzeit nach Erachten des Analysten aber insgesamt weiter angespannt.