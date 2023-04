Mit dem Ende des Geschäftsjahres 2022 sollten nach Erachten des Analysten in diesem Jahr die letzten Belastungen aus dem China-Geschäft verbucht werden. Das aktuelle DCF-Modell (Grundlage des Kursziels von 9,00 Euro (unverändert)) basiere noch auf dem Konsolidierungskreis des GJ 2022 und werde nach erfolgter Entkonsolidierung der SEC überarbeitet.



Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bestätig sein "halten"-Rating für die Schweizer Electronic-Aktie. (Analyse vom 18.04.2023)



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE).Schweizer Electronic habe am Mittwoch vorläufige Kennzahlen für das GJ 2022 veröffentlicht und dabei die Guidance für 2023 kommuniziert. Das Management avisiere, den operativen Turnaround in 2023 zu vollziehen, vor allem dank des Bilanzeffektes der Entkonsolidierung der chinesischen Tochtergesellschaft Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd. ("SEC"). Hierfür sei mit der am Freitag verkündeten Zustimmung durch die Aktionäre von WUS Printed Circuits die letzte Hürde genommen worden, sodass der Vollzug der Transaktion noch im April erfolgen dürfte.Umsatz durch liquiditätsschonende Maßnahmen in Jintan belastet: Mit einem Konzernumsatz von 131,0 Mio. Euro (MONe: 132,5 Mio. Euro) steigere Schweizer den Erlös um 6,8% yoy, womit man sich in der Bandbreite der Guidance von +5 bis +10% yoy befinde. Für das Q4 impliziere dies eine leicht rückläufige Top Line von -3,6% yoy. Dies dürfte weitestgehend auf die Aktivitäten im chinesischen Werk zurückzuführen sein, wo bereits seit Mitte 2022 defizitäre Geschäftsaktivitäten stetig reduziert worden seien, um liquiditätsschonend zu operieren. Insgesamt habe die asiatische Tochter nach Erachten des Analysten in 2022 lediglich einen Umsatzbeitrag von 15,0 Mio. Euro realisiert. Bei ca. 30,0 Mio. Euro aus dem Handelsgeschäft impliziere dies einen Erlösbeitrag von ca. 85,0 Mio. Euro (+7,6% yoy) für das Stammwerk in Schramberg.Das EBITDA i.H.v. -12,3 Mio. Euro sei ebenfalls von den liquiditätsoptimierten Tätigkeiten in China beeinträchtigt und falle deutlich schwächer aus als erwartet (MONe: -7,6 Mio. Euro). Aufgrund der fehlenden Deckungsbeiträge aus dem China-Geschäft stehe in Q4 ein EBITDA von -5,4 Mio. Euro zu Buche (9M: -6,9 Mio. Euro) was einer EBITDA-Marge von -9,4% entspreche. Der Vorstand habe bis zuletzt die Guidance einer EBITDA-Marge von -8 bis -4% aufrechterhalten.Für das laufende Jahr gehe der Vorstand erneut von einer 5 bis 10%-igen Umsatzsteigerung bei einer EBITDA-Marge von 4 bis 6% aus. Hinreichende Visibilität hierfür biete der nach 9M anhaltend hohe Auftragsbestand (9M: 249,1 Mio. Euro; +2,9% qoq). Dabei reflektiere die Guidance Schramberg als verbleibende Fertigungsstätte (Produktionskapazität: ca. 100 Mio. Euro p.a.) und dürfte Handelsumsätze i.H.v. 35 bis 40 Mio. Euro beinhalten, was sich mit den Analystenerwartungen decke. In seinen Prognosen für 2023 habe der Analyst bisher eine EBITDA-Marge für Schramberg von 4,2% abgebildet. Durch die Entkonsolidierung der SEC erwarte der Vorstand eine spürbare Entlastung der Bilanz, die zu einer deutlichen Verbesserung der EK-Quote auf 25 bis 30% der Bilanzsumme (2022p: -5,5%) führen solle.Die Mehrheitsveräußerung der Anteile an der SEC markiere laut eigener Aussage den Startschuss für die Ausweitung der Kooperation zwischen Schweizer und WUS, die bereits seit vielen Jahren bestehe und ca. 30% des Konzernumsatzes für Schweizer repräsentiere. Zukünftig werde der Leiterplattenspezialist neben den bisher als Handelsware vertriebenen Hochfrequenzleiterplatten ein breiteres Produktportfolio vertreiben, das auch die eigens patentierte Embedding-Technologie enthalten werde, die zukünftig im chinesischen Werk angewandt werde und dank modernster Technologie für hohe Produktionsvolumina v.a. für den asiatischen Markt ausgerichtet sei. Das Stammwerk in Schramberg solle zukünftig eine zentrale Rolle für europäische und amerikanische Kunden einnehmen und die Lieferketten der Kunden abseits des asiatischen Kontinents stärken.Mit Verlautbarung der Zustimmung der WUS-Aktionäre sei ebenfalls eine Kapitalerhöhung von rund 29 Mio. Euro durch den neuen Mehrheitseigner angekündigt worden. Der Anteil von Schweizer Electronic solle in diesem Zuge von 30% auf 20% zurückgehen, sodass der Analyst von einer 50% KE ausgehe. Dies bedeute für die chinesische Gesellschaft (pre-money) eine implizite Bewertung von ca. 58 Mio. Euro. In Verbindung mit der im Dezember kommunizierten Kaufpreiszahlung von ca. 4,5 Mio. Euro (MONe: Equity-Value) impliziere dies einen Schuldenstand bei der SEC von 53,5 Mio. Euro, der zukünftig aus der Konzernbilanz entfallen dürfte und somit eine deutliche Reduktion des verzinslichen Fremdkapitalanteils von ca. 50% darstelle.Bis zur Verkündung des Closings bzw. Vorlage des GB 2022 belasse der Analyst sein Modell noch weitgehend unverändert und habe lediglich die vorläufig gemeldeten Kennzahlen abgebildet. Der Geschäftsbericht sollte Aufschluss über die zukünftigen GuV- & Bilanzrelationen geben, die mit dem verkündeten Strategieschwenk einhergehen dürften.