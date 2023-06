Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen. (19.06.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE).Schweizer Electronic habe jüngst den Geschäftsbericht für 2022 veröffentlicht und darin Informationen hinsichtlich der zukünftigen Konzernstruktur und -strategie dargelegt, die durch die bevorstehende Mehrheitsveräußerung der chinesischen Tochtergesellschaft (SEC) an den langjährigen Geschäftspartner WUS resultiere. Da das Closing erst im April erfolgt sei, seien die jüngst veröffentlichten Q1-Zahlen noch von der defizitären SEC beeinträchtigt.In Q1 habe Schweizer ein Umsatzniveau von 37,1 Mio. Euro (+6,6% yoy) realisiert. Dabei seien auf die SEC ca. 3,0 Mio. Euro (Vj.: 5,0 Mio. Euro) entfallen. Bereinigt verbleibe also ein Konzernerlös von rund 34 Mio. Euro (+14,5% yoy). Während die Beiträge aus Eigenproduktion ggü. dem Vorjahr um 7,1% rückläufig gewesen seien (24,2 Mio. Euro), habe der Produktumsatz mit Produkten aus dem asiatischen Partnernetzwerk einen Zuwachs von 47,8% yoy auf 12,9 Mio. Euro verzeichnet. Im Auftragseingang habe sich ebenfalls ein deutliches Wachstum von 32,8% yoy gezeigt. Der Auftragsbestand, der für 2023 bereits sog. "booked business" in Höhe von 106 Mio. Euro enthalte, sei folglich um 8,7% yoy auf 254,8 Mio. Euro gestiegen.Durch die positive Top Line-Entwicklung könne der Konzern sein EBITDA im Berichtszeitraum auf 0,4 Mio. Euro steigern. Dabei sei das Ergebnis von einem defizitären Beitrag der SEC von -3,8 Mio. Euro belastet. Die Schweizer AG habe stand-alone folglich 3,4 Mio. Euro EBITDA erwirtschaftet. Dies impliziere eine erfreuliche Steigerung der EBITDA-Marge auf 10,3% und liege somit deutlich über der in der Guidance avisierten Bandbreite.Wie bereits Ende 2022 kommuniziert, verfolge Schweizer Electronic nach Abschluss der Mehrheitsveräußerung an der SEC zukünftig eine Fab Light-Strategie. Sowohl die neue Marschroute des neu ausgerichteten Konzerns als auch die als Grundstein hierfür stehende Beteiligungsveräußerung der chinesischen Tochtergesellschaft würden umfassende Veränderungen mitbringen.Mit der Mehrheitsveräußerung an der SEC und der zukünftigen Fab Light-Strategie verändere sich die Ausrichtung des Schweizer Electronic-Konzerns fundamental. Mit der gestärkten Relevanz des Stammwerkes und den Fokus auf Handelswaren von weltweit führenden Partnern reduziere der Konzern seine Risikostruktur. Die eingeschlagene Richtung habe in Q1 bereits erste Erfolge gezeigt und dürfte sich in den Folgequartalen fortsetzen.Aufgrund der durch die Entkonsolidierung deutlich verbesserten Finanzposition in Verbindung mit den visiblen Wachstumsaussichten, die er in seinen Prognosen konservativ abgebildet hat, empfiehlt Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, die Schweizer Electronic-Aktie wieder zum Kauf. Nach den umfassenden Modellanpassungen bestätige er sein Kursziel in Höhe von 9,00 Euro. (Analyse vom 19.06.2023)