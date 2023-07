Schweden sei der Türkei in einigen Punkten entgegengekommen und habe sogar stark kritisierte Verfassungsänderungen vorgenommen, berufe sich aber auf das Prinzip der Meinungsfreiheit. Koran-Verbrennungen in Schweden hätten die Fronten weiter verhärtet. Finnland, das sich mit Russland eine über 1.300 km lange Grenze teile und zunächst nicht ohne seinen Nachbarn habe beitreten wollen, habe, als sich kein Ende der Querelen um Schweden abgezeichnet habe, Anfang April 2023 schließlich doch alleine die Beitrittsurkunde entgegengenommen. Schweden würden bislang nur bilaterale Sicherheitsgarantien einzelner NATO-Mitglieder bleiben.



Zwei Ereignisse könnten nun doch noch die Zustimmung zum Beitritt Schwedens bis zum NATO-Gipfel in der Berichtswoche ermöglichen. Dafür könnten zum einen die USA, die sich dezidiert hinter den schwedischen NATO-Beitritt gestellt hätten, einen Trumpf ausspielen, denn Erdogan erhoffe sich Lieferung von Kampfflugzeugen aus den USA. Beim Besuch des schwedischen Ministerpräsidenten Kristersson im Weißen Haus am vergangenen Mittwoch dürfte dies ein zentrales Thema gewesen sein.



Zum anderen habe am Donnerstag auf Einladung von NATO-Generalsekretär Stoltenberg in Brüssel ein Treffen hochrangiger Vertreter aus Finnland, der Türkei und Schweden stattgefunden. In der Pressekonferenz habe Stoltenberg darauf hingewiesen, dass sich alle Beteiligten einig seien, dass die volle Mitgliedschaft Schwedens im Sicherheitsinteresse aller Alliierten sei und dass Demonstrationen in Schweden gegen die Türkei und gegen die NATO darauf abgezielt hätten, das Bündnis zu schwächen. Weitere Verzögerungen lägen im Interesse Putins sowie der PKK. Als nächsten Schritt habe er ein Treffen von Präsident Erdogan und Ministerpräsident Kristersson am Montag, dem Vorabend des NATO-Gipfels angekündigt.



Damit seien die Chancen für ein "Ja" der beiden Blockadeländer zur schwedischen NATO-Mitgliedschaft deutlich gestiegen, selbst wenn es bis zum Gipfel für eine formale Zustimmung ihrer Parlamente wohl nicht mehr reiche. Denn auch der ungarische Außenminister habe kurz zuvor klargestellt, dass Ungarn im Falle einer geänderten Haltung der Türkei "natürlich sein Versprechen halten" und kein Land im Hinblick auf die NATO-Mitgliedschaft aufhalten werde. Trotz aller Widrigkeiten bis kurz vor dem Gipfeltreffen sollte der Sekt daher besser doch schon einmal kaltgestellt werden. (Ausgabe vom 07.07.2023) (10.07.2023/ac/a/m)





