- So würden sowohl in den USA als auch in Europa die Insolvenzzahlen ansteigen.

- Zudem dürften die FED und vor allem die EZB die Renditen von Staatsanleihen besonders genau beobachten. Sollten diese im Segment der Euroland-Peripheriestaaten zu stark anziehen, sei zumindest mit verbalen Interventionen vonseiten der Notenbank zu rechnen, um Zweifel über die Refinanzierungsfähigkeit einzelner Staaten im Keim zu ersticken. Sollte der Renditeanstieg sich trotzdem fortsetzen, stünde mit dem TPI (Transmission Protection Instrument) ein Mittel bereit, um diesem durch fokussierte Wertpapierkäufe Einhalt zu gebieten.

- Aber auch in den USA könnten zu stark steigende Zinsen Zweifel an der Bonität des Staates aufkommen lassen, zumal die Politik im Zuge des aktuellen Haushaltsstreits derzeit kein stabiles Bild abgebe.

- Die derzeitigen Zinsniveaus am langen Laufzeitende würden jedoch kaum zur aktuell deutlich abkühlenden Weltwirtschaft passen. Auch die tendenziell weiter nachgebenden Inflationsraten würden dafür sorgen, dass kurzfristig mit einer Kehrtwende an den Anleihemärkten und damit deutlich sinkenden Renditen zu rechnen sei.



Für die deutsche Wirtschaft bleibe die schwache Wachstumsdynamik Chinas und damit einhergehend die globale Industrierezession ein wesentlicher Belastungsfaktor. Ein Beleg dafür seien die seit Oktober 2022 im jeweiligen Vorjahresvergleich - nur mit einer kurzen Unterbrechung im Frühjahr 2023 - überwiegend deutlich nachgebenden Exporte Chinas. Einzig nach Russland würden heute mehr chinesische Waren exportiert, während die Exporte nach Europa, in die USA und selbst innerhalb Asiens deutlich nachgegeben hätten. Für August habe das Statistische Bundesamt erneut sinkende Exporte der deutschen Industrie vermeldet, im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Prozent, wobei der Wert der nach China gelieferten Waren im Vergleich zum Vormonat um 1,8 Prozent zugenommen habe. Nach Angaben des VDMA habe sich der Trend rückläufiger Auftragseingänge im August jedoch fortgesetzt. Insgesamt seien die Bestellungen für die Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus in Deutschland um real 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Eine Trendwende sei gemäß VDMA derzeit noch nicht in Sicht. Damit befinde sich die Stimmungslage in der deutschen Wirtschaft mittlerweile auf Krisenniveaus wie zuletzt im Herbst 2022 und davor im Zuge der Corona-Krise. Gemäß ifo-Institut sei jedoch der Pessimismus der zur Erhebung des ifo-Geschäftsklimaindex befragten Unternehmen zuletzt gesunken. Angesichts der im kommenden Jahr erwartbaren leichten Erholung der Weltwirtschaft, der künftig steigenden Realeinkommen, die den Konsum unterstützen sollten, sowie den im Zuge einer kurzfristigen weiteren konjunkturellen Abkühlung wahrscheinlich weiter nachgebenden Inflationsraten und folglich sinkenden Zinsen bei längeren Laufzeiten, dürfte die Zuversicht bei Unternehmens- und Konsumentenbefragungen in Europa künftig zunehmen. Die Konjunkturindikatoren könnten daher in den kommenden Monaten in einem allgemein sehr pessimistischen Umfeld positiv überraschen.



In den USA hingegen sei in den kommenden Quartalen eine Eintrübung der wirtschaftlichen Perspektiven wahrscheinlich. Das Basisszenario von DONNER & REUSCHEL bleibe eine leichte Rezession, vor allem über eine zinsinduziert sinkende Bautätigkeit und resultierend einer schwächeren Nachfrage privater Konsumenten. Trotz der jüngsten Einigung im Haushaltsstreit zwischen Demokraten und Republikanern dürfte ein drohender Ausgabenstopp der Regierung (government shutdown) Mitte November wieder auf der Agenda stehen. Ein tatsächlicher shutdown, also der Stopp nicht wesentlicher Ausgaben, bspw. für den Betrieb von Nationalparks oder im Bereich ziviler Militärbediensteter, wäre angesichts der zunehmenden politischen Polarisierung nicht unwahrscheinlich und würde sich je nach Länge auch negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken. Die zuletzt noch weitgehend robust ausgefallenen Stimmungsindikatoren, bspw. die ISM-Einkaufsmanagerindices, dürften sich vor diesem Hintergrund in den kommenden Monaten abkühlen.



Fazit: Sofern die Zinsen bei längeren Laufzeiten zeitnah die derzeitigen Höchstniveaus verlassen würden, dürfte zunehmende Hoffnung auf eine wirtschaftliche Stabilisierung im Laufe des ersten Halbjahres 2024 auch die Perspektiven an den Aktienmärkten wieder aufhellen. DONNER & REUSCHEL rechne daher nach einem schwankungsreichen Herbst mit steigenden Notierungen mit Blick auf das Jahresende. (06.10.2023/ac/a/m)







