Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das BIP-Wachstum Kanadas im zweiten Quartal beträgt 3,3%, obwohl 4,4% erwartet worden waren, so die Experten von XTB.Auf vierteljährlicher Basis ergebe sich ein Wachstum von 0,8%, das gleiche wie zuvor. Es sei erwähnenswert, dass dies der erste Wert für das zweite Quartal dieses Jahres sei. Darüber hinaus habe das monatliche BIP im Juni bei 0,1% im Monatsvergleich gelegen. Der BIP-Bericht zeige einen massiven Anstieg der Lagerbestände (in der Größenordnung von 47 Mrd. CAD), der Bauinvestitionen, der Maschineninvestitionen und der Verbraucherausgaben für Dienstleistungen und semipermanente Produkte. Dies sei das 4. aufeinanderfolgende reale BIP-Wachstum in Kanada.Das Wachstum in Kanada sei durch einen Rückgang der Wohnungsbauinvestitionen, der Verbraucherausgaben für langlebige Güter und des Nettohandels begrenzt worden. Es sei zu erkennen, dass der Rückgang der Ölpreise im zweiten Quartal das Wachstum zumindest auf vierteljährlicher Basis stark begrenzt haben könnte. (31.08.2022/ac/a/m)