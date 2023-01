In den USA hingegen habe sich zum Tagesschluss nur der Technologieindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) über Wasser halten können. Die beiden anderen führenden Börsenbarometer hätten ihre Gewinne im Tagesverlauf wieder vollständig abgegeben. Für klarere Impulse sollten hier die Verbraucherpreisdaten am Donnerstag und die mit Freitag anrollende Berichtssaison liefern.



Die Märkte in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich präsentieren. Während sich Japans Topix und Festland-China etwas fester zeigen würden, notiere Hongkong aktuell etwas tiefer. Die vorbörslichen Indikationen würden einen etwas schwächeren Handelsstart erwarten lassen.



Am Rohstoffmarkt hätten gestern sowohl Öl als auch Gold gestern leicht zugelegt. So koste ein Fass der Nordseesorte Brent momentan etwas unter USD 80 und eine Feinunze gut USD 1.870. Bitcoin habe sich in den letzten 24 Stunden wenig verändert gezeigt, während Ethereum 1,3% habe zulegen können. (10.01.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zum gestrigen Wochenstart knüpften die Börsen zu Beginn dort an, wo sie letzten Freitag aufgehört haben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Stimmung habe anfangs ungebrochen freundlich gewirkt, bevor gegen Handelsende in Europa immer mehr der Wind aus den Segeln genommen worden sei. Auf der Unternehmensseite seien die Meldungen momentan noch rar, dafür habe es am gestrigen Tag einigen Input von der Makroseite gegeben. Gestartet worden sei mit Daten zur deutschen Industrieproduktion, welche mit einem Zuwachs von +0,1% etwas schwächer als erwartet ausgefallen sei. Eine positive Überraschung habe es darauf beim Sentix-Index gegeben, der die Stimmung der Investoren bemesse und besser ausgefallen sei als geschätzt. Die Arbeitslosenrate in der Eurozone sei bei 6,5% unverändert geblieben und am Ende des Tages seien die europäischen Leitindices mehrheitlich mit Gewinnen aus dem Handel gegangen, während der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) auf der Stelle getreten sei.