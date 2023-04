Stärker werdende Konjunktursorgen könnten aber die US-Notenbank FED davon abhalten, das Tempo der Zinserhöhungen wieder zu beschleunigen. Laut dem Marktbeobachter Craig Erlam vom Broker Oanda dürfte die australische Notenbank, die am Dienstag ihren Straffungszyklus pausiert habe, mit ihren Bedenken in guter Gesellschaft sein.



Bei den Einzelwerten sei es nach dem Ende der Berichtssaison ruhig geworden. Die Aktien des Elektroauto-Bauers Tesla dürften an diesem Dienstag nach März-Absatzdaten für China Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Auslieferungszahlen, die ein Plus von 19 Prozent gezeigt hätten, hätten ein positiveres Bild von der Nachfrage nach E-Fahrzeugen auf dem größten Automarkt der Welt gezeichnet. Die Tesla-Papiere hätten sich zuletzt noch um 0,1 Prozent erholt. Tags zuvor hätten sie nach wie erwartet ausgefallenen weltweiten Auslieferungszahlen für das erste Quartal um gut sechs Prozent nachgegeben und seien unter die 200-Dollar-Marke gerutscht.



Stärker nach oben gehe es hingegen für die Papiere von Etsy, Intel und Rivian (ISIN US76954A1034 / WKN A3C47B). Während der Chipproduzent Intel die Dow Jones-Spitze mit einem Plus von 2,5 Prozent erklimme, lege die Rivian-Aktie um gut zwei Prozent zu und die Etsy-Papiere würden nach einem bullishen Analystenkommentar um rund vier Prozent anziehen.



Auch der Goldpreis lege am Dienstag weiter zu. Grund für den weiteren Anstieg könnten Hedgesfonds, die ihre Short-Positionen schließen würden, sein. Insbesondere bei Silber würden die Strategen der Saxo Bank nun Raum für weitere Kursanstiege sehen. Die Newmont-Aktie verteuere sich in diesem Umfeld um gut 1,7 Prozent.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - An den US-Aktienmärkte geht es am Dienstag zunächst nicht weiter bergauf, so Jan Paul Fóri vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Debatte drehe sich weiter um die Inflation und ihre Auswirkungen als Kernthema. Generell würden Anleger nach der Ölpreisrally am Vortag weiter relativ gelassen bleiben. Größer würden aber die Konjunktursorgen, weshalb nun bereits der US-Arbeitsmarktbericht am Karfreitag ins Blickfeld rücke.Der Dow Jones , der am Montag den höchsten Stand seit gut sechs Wochen erreicht habe, habe im frühen Handel rund 0,10 Prozent tiefer bei knapp 33.550 Zählern gelegen. Der marktbreite S&P 500 habe zeitgleich ebenfalls fast 0,1 Prozent niedriger bei gut 4.120 Punkten gestanden. Der technologielastige NASDAQ 100 habe nach kurzzeitigen Verlusten zuletzt um 0,3 Prozent auf rund 13.180 Punkte angezogen.