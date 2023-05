Die bereits heute erscheinenden Daten zur Industrieproduktion in Europa würden sich noch auf den Monat März beziehen. Die Industrieproduktion habe im Februar noch 1,5% auf Monatsbasis zulegen können. Für März würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG basierend auf bereits erschienenen Datenpunkten (Output in Irland -26% p.m. !) allerdings eine deutliche Verschlechterung auf -2,7% p.m. prognostizieren. Dies würde einem jährlichen Wachstum von 0,2% entsprechen. Der Unternehmenskalender ebbe in Anbetracht dem nahenden Ende der Berichtssaison langsam ab, werde aber weiterhin stark von europäischen Unternehmen dominiert.



In Asien würden die Märkte fester handeln. Die Türkei-Wahlen hätten bisweilen nicht zum befürchteten Chaos geführt. Derzeit deute vieles auf eine Stichwahl hin. Nähere Informationen seien im Tagesverlauf zu erwarten - die türkische Lira zeige sich jedenfalls heute Morgen relativ unbeeindruckt.



Nachrichten rund um eine mögliche Wiedereröffnung einer Pipeline zwischen der Türkei und dem Irak hätten die Preise für Erdöl gedrückt. Das Barrel der Nordseesorte Brent koste dadurch weiter weniger als USD 75. Auch Gold sei am Freitag unter Druck gekommen, verteidige aber nach wie vor die Marke von USD 2.000. Am Kryptomarkt seien hingegen kaum merkliche Bewegungen zu beobachten gewesen.



Der Rückruf in China von 1,1 Millionen Fahrzeugen habe die Personalentscheidung, wonach Elon Musk sich nun wieder stärker seinen Verantwortlichkeiten bei Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) widme, in den Hintergrund gerückt. Die Aktie habe 2,4% tiefer geschlossen. (15.05.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Das schwächelnde Konsumklima in den USA trübte am Freitag die Laune an den US-Märkten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Index zur Verbraucherstimmung werde von der Universität Michigan berechnet und sei deutlich schlechter ausgefallen als vom Analystenkonsens erwartet. Da der private Konsum einen wesentlichen Teil der US-Wirtschaftsleistung repräsentiere, nähre dies die Befürchtungen einer kommenden Rezession. Auch die anhaltende Debatte rund um die Schuldenobergrenze habe nicht zur Stimmungsaufhellung beigetragen. Vor allem Letztere halte den USD-Kurs derzeit volatil.