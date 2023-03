Im Januar habe die Statistik einen Beschäftigungsaufbau von über 500.000 ausgewiesen und die Arbeitslosenquote sei auf ein neues 50-Jahrestief gefallen. Auch die Zahl der unbesetzten Stellen, die vorher leicht gefallen sei, sei zuletzt wieder gestiegen. Fazit: Selbst mit viel Fantasie könne man am Arbeitsmarkt bislang keine wirkliche Abschwächung erkennen - trotz rund 450 Basispunkten Zinserhöhung seit Anfang 2022.



Was den Ausblick angehe, insbesondere die Frage, ob der Lohndruck nun merklich zu- oder abnehme, sehe es in den USA besser aus als in der Eurozone, wo sich derzeit die Gewerkschaften lautstark mit Forderungen nach zum Teil zweistelligen Zuwächsen zu Wort melden würden. Gemessen an den besten Indikatoren, zu denen die monatlichen durchschnittlichen Stundenlöhne im Arbeitsmarktbericht leider nicht zählen würden, liege das Hoch beim Lohnanstieg in den USA wohl schon mindestens ein halbes Jahr zurück. Insgesamt würden die Raten aber über jenen bleiben, die mit einem Verbraucherpreisanstieg um die 2% zu vereinbaren seien. Für einen weiter abnehmenden Lohndruck werde wohl eine Eintrübung am Arbeitsmarkt, d.h. eine steigende Arbeitslosenquote erforderlich sein.



Habe das Warten auf eine Abschwächung nun ein Ende? Eher nicht. Im Februar dürfte der Stellenaufbau nach dem Sprung im Januar mit rund 200.000 zwar verhaltener ausfallen. Dies sei aber immer noch überdurchschnittlich. Die Quote bleibe zudem mit 3,5% extrem niedrig. Wenn die Istwerte für den Februar vorlägen, würden die Analysten ihre Prognose für die weitere Entwicklung am Arbeitsmarkt und damit auch für den wahrscheinlichen FED-Kurs überprüfen. (03.03.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der Berichtswoche steht der Arbeitsmarktbericht auf der Agenda, er wird ein wichtiger Faktor sein für die geldpolitische Entscheidung der FED am 22. März, so die Analysten der Helaba.In der Kette der für die FED unangenehmen Überraschungen bei den Konjunktur- und Inflationsdaten der letzten Wochen nehme der Arbeitsmarkt eine Sonderrolle ein. Der Bericht zum Januar habe den Auftakt gegeben für einen Anstieg der Zinserhöhungserwartungen, der noch immer andauere. FED-Vertreter hätten um den Jahreswechsel herum zunehmend den Arbeitsmarkt bzw. die Löhne als kritischen Punkt für eine wichtige und bisher störrische Komponente des Verbraucherpreisindex identifiziert. Eine spürbare Verlangsamung der "Dienstleistungspreise ohne Wohnen" sei aus Sicht der Notenbank unwahrscheinlich, wenn sich der Arbeitsmarkt nicht abkühle. Sie sei aber eine notwendige Bedingung für eine Rückkehr zur Preisniveaustabilität.