Obwohl der Goldpreis in der letzten Handelswoche rund ein Prozent habe ansteigen können, sei der Silberpreis um 3% gefallen, nachdem es den Bullen am Mittwoch nicht gelungen sei, den Widerstand bei 24,50 US-Dollar zurückzuerobern. Bereits zum Wochenschluss sei die Unterseite der Handelsspanne bei 23,30 US-Dollar getestet worden. Darunter liege die nächste wichtige Unterstützung erst bei 22 US-Dollar, die die Bullen jedoch verteidigen müssten, da sonst ein Abverkauf drohe.



Der Palladiumpreis sei seit Anfang 2022 um rund 60% gefallen, während sich der Platinpreis relativ stark habe behaupten können. Die rückläufige Nachfrage nach Verbrennern zugunsten von Elektrofahrzeugen vermindere zunehmend die Nachfrage nach Platin und Palladium zum Einsatz in Katalysatoren. Silber, Platin und Palladium würden zusätzlich Gefahr laufen, in einer Rezession aufgrund kurzzeitig einbrechender industrieller Nachfrage noch einmal stark unter die Räder zu kommen. Diese Gefahr schwebe über deren Preise bis die Notenbanken mit einer erneuten Lockerung der Geldpolitik bzw. neuen QE-Programmen gegensteuern.



Der HUI-Goldminenindex sei zurück auf 229 Punkte und bei einigen Minenaktien gefallen, die bereits stark korrigiert hätten, sei das Chance-Risiko-Verhältnis für erste Käufe durchaus wieder interessant. Sollten Gold und Silber in einer Rezession im Umfeld eines Einbruchs am Aktienmarkt auch noch einmal Federn lassen müssten, wäre ein weiterer Rückgang des HUI bis in den Bereich von 180-200 Punkte durchaus wahrscheinlich, bevor das Smart Money die Hände aufhält und die Minen dort einen Boden ausbilden dürften.

Physische Goldnachfrage im zweiten Quartal 2023



Die Goldnachfrage sei um 2% zum entsprechenden Vorjahresquartal auf 921 Tonnen gesunken, während die Minenproduktion um 5% auf 933 Tonnen angestiegen sei.

Die Investitionen in Barren und Münzen hätten um 6% auf 277 Tonnen im Vergleich zum Vorjahr zugenommen, doch zum Vorquartal sei sie um 8,9% gefallen. Die Technologiebranche habe eine sehr schwache Nachfrage von nur 70 Tonnen wie schon im Vorquartal, aufgrund der anhaltenden Schwäche der Unterhaltungselektronik, gezeigt.



Die Goldkäufe der Zentralbanken seien schwach gewesen und zum Vorjahresquartal um 35% und zum Vorquartal um 63% auf nur noch 103 Tonnen gefallen. Die Käufe würden sich sowohl auf die Schwellen- als auch auf die Industrieländer verteilen.



Die Minenproduktion sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,6% auf 933 Tonnen angestiegen und habe im ersten Halbjahr ein Rekordniveau erreicht, während das Recycling zum Vorjahr um 13% auf 322 Tonnen zugenommen habe. Damit habe das Goldangebot im zweiten Quartal bei 1.255 Tonnen gelegen.



Insgesamt habe die Nachfrage deutlich abgenommen, wogegen das Angebot aus der Minenproduktion und dem Recycling zugelegt habe. Aggregiert seien die Käufe der Zentralbanken im ersten Halbjahr auf ein neues Rekordhoch gestiegen, wenn man nur jeweils die ersten Halbjahre miteinander vergleiche. Im Vergleich zum starken zweiten Halbjahr 2022 hätten sich die Käufe der Zentralbanken dennoch mehr als halbiert. (08.08.2023/ac/a/m)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis stieg am Freitagnachmittag um 15 US-Dollar auf 1.947 US-Dollar an, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten für den Juli mit 187 Tsd. neuen Stellen die Flüsterschätzungen des Marktes von bis zu 222 Tsd. Verfehlten, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Noch am Mittwoch habe der ADP-Arbeitsmarktbericht mit 324 Tsd. über dem Marktkonsens von 189 Tsd. gelegen, was auf bessere Arbeitsmarktdaten am Freitag habe hoffen lassen.Die beiden Vormonate sein um jeweils 49 Tsd. nach unten korrigiert worden, nachdem es im Vormonat bereits eine Korrektur um 110 Tsd. gegeben habe. Jeder Arbeitsmarktbericht in diesem Jahr sei bisher zu hoch ausgewiesen worden und habe nachträglich nach unten korrigiert werden müssen, was eine politische Motivation zur Darstellung einer starken Wirtschaft vermuten lasse. Das Geburts-/Sterbemodell habe hohe 280 Tsd. fiktive Excel-"Arbeitsplätze" beigetragen, dem zweitgrößten monatlichen Anstieg in diesem Jahr. Aggregiert lasse sich zumindest nach den Daten des Bureau of Labor Statistics eine Abkühlung des Arbeitsmarktes erkennen, was den Beginn einer neuen Rezession markieren könnte. Nach dem starken Zinsanstieg stelle sich nur die Frage, wann die Rezession offen zutage treten werde im nächsten Jahr, da die QE-Programme von 2020 die Auswirkungen der Zinsanhebungen auf die Unternehmen verzögern würden.Der US-Dollar habe nach den Arbeitsmarktdaten vom Freitag eine dreiwöchige Rallye von 3% mit einem Tagesminus von 0,6%. beendet Zuvor seien jedoch zwei wichtige Widerstände durchbrochen worden, was die Dollarbären in Angst versetzt habe. Sobald dem USD-Index der Sprung über 103,5 Punkte und somit der Ausbruch aus einem fast einjährigen Abwärtstrend gelinge, dürften Shorteindeckungen der Bären am Terminmarkt folgen. Wenn es in den nächsten Wochen dazu komme, würde dieses Ereignis erneuten Verkaufsdruck am Goldmarkt nach sich ziehen.