Passend zur derzeit weltweit schwierigen Lage des Industriesektors habe der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer VDMA von einem Einbruch der Neubestellungen im April um real 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr berichtet. Mit 24 Prozent seien vor allem die Bestellungen aus dem Nicht-Euro-Ausland gesunken. Eine aktuelle Umfrage des ifo-Instituts unter deutschen Automobilherstellern und deren Zulieferern zeuge ebenfalls von einer pessimistischen Stimmung bzgl. deren künftigen Geschäftsaussichten. Dabei würden die Branchenvertreter insbesondere auf die herausfordernde Wettbewerbssituation im außereuropäischen Ausland verweisen, die auch aus der starken Stellung chinesischer Hersteller bei Elektrofahrzeugen resultiere.



Damit dürfte das in dieser Woche zur Veröffentlichung anstehende Wachstum der Industrieproduktion in Deutschland im April ebenfalls negativ ausfallen. Die Wahrscheinlichkeit einer erneut schwachen gesamtwirtschaftlichen Wachstumsdynamik im zweiten Quartal steige.



Klar ist: Die deutsche Industrie habe mehr als nur eine Konjunkturdelle zu meistern. Sie müsse vielmehr einen strukturellen Veränderungsprozess aufgrund teils fundamentaler Nachfrageveränderungen sowie dem Wunsch nach diversifizierten Lieferketten vollführen und gleichzeitig die Dekarbonisierung der Produktion umsetzen. Umso wichtiger seien verlässliche Rahmenbedingungen von politischer Seite, die über die Subvention von energieintensiven Branchen hinausgehen würden. Damit Unternehmen in die Entwicklung der notwendigen Technologien und die Modernisierung der Produktionsanlagen in Deutschland investieren würden, würden sie vor allem schnellere und fundierte Antragsverfahren sowie Entscheidungen, eine effiziente Verwaltung, den ausreichenden Zugang zu Risikokapital sowie eine leistungsfähige Infrastruktur benötigen. (06.06.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarktbericht für Mai zeigte ein gemischtes Bild: Zwar ist die Anzahl der neuen Beschäftigungsverhältnisse außerhalb der Landwirtschaft mit 339.000 überraschend stark angestiegen, allerdings stieg auch die auf einer Umfrage basierende US-Arbeitslosenquote deutlich von 3,4 auf 3,7 Prozent an, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Erneut sinkende durchschnittliche Wochenarbeitsstunden und mit 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat weniger stark steigende durchschnittliche Stundenlöhne würden jedoch auf einen langsam abkühlenden Arbeitsmarkt hindeuten. Das würde es der US-Notenbank FED im Juni erleichtern, eine Pause bei den Leitzinserhöhungen einzuläuten. Auffällig sei zudem ein leichter Abbau der Stellen in der US-Industrie gewesen, nachdem schon in den letzten Monaten kaum noch neue Beschäftigungsverhältnisse in diesem Segment geschaffen worden seien.