Das wertvollste Unternehmen Europas, Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) (+3,6%), habe im Geschäftsjahr 2023 sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen übertreffen können. Im Bereich Diabetes und Obesity habe der Umsatz um satte 38% erhöht werden können. Außerdem sei ein weiteres Aktienrückkaufprogramm im Wert von DKK 20 Mrd. angekündigt worden.



Der Präsident und CEO des Zahlungsdienstleisters PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) (-3,7%), Alex Chriss, habe gestern bei einer Betriebsversammlung bekanntgegeben, dass im Jahr 2024 weitere Entlassungen folgen würden. Nachdem man bereits im vorigen Jahr 2.000 Stellen gestrichen habe, wolle man nun weitere 2.500 Mitarbeiter kündigen.



Der Flugzeughersteller Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) (+5,3%) habe im vierten Quartal besser abgeschnitten als erwartet worden sei. Der Gewinn je Aktie sei zwar negativ gewesen, jedoch weit besser als Analysten erwartet hätten. Auch der Umsatz sei über den Erwartungen ausgefallen.



Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) habe Zahlen für das Schlussquartal 2023 vorgelegt, welche gemischt ausgefallen seien. Positiv überrascht habe jedenfalls die Anhebung des mittelfristigen Ertragsziels für das Jahr 2025. Für heuer kündige man höhere Ausschüttungen an.



ING habe in Q4 2023 einen satten Gewinnanstieg um 43% auf EUR 1,56 Mrd. verbucht, womit die Analystenschätzungen von im Schnitt EUR 1,54 Mrd. leicht übertroffen worden seien. (01.02.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der schwedische Modehändler Hennes & Mauritz (H&M) (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, NASDAQ Stockholm-Symbol: HM.B) (-12,4%) präsentierte gestern schwache Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Mit einem Betriebsgewinn von SEK 4,33 Mrd. sei man hinter den Erwartungen von im Schnitt SEK 4,57 Mrd. zurückgeblieben. Für Aufsehen habe anschließend der überraschende Rücktritt der CEO Helena Helmersson gesorgt, der auf die Präsentation der schlechten Zahlen gefolgt sei.Der Schweizer Pharmakonzern Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) (-3,5%) habe die Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr 2023 leicht übertreffen können, sei aber beim Umsatz hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Für das Jahr 2024 sei ein eher vorsichtiger Ausblick gegeben worden: Das jährliche währungsbereinigte Umsatzwachstum von 5% wolle man nicht mehr wie zuvor bis 2027, sondern erst bis 2028 erreichen.