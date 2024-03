Stichwort Technologie: Große Hoffnungen würden auch in den Bereich KI gesetzt. Bereits jetzt seien die KI-Unternehmen Zugpferde der Indices, beobachte Christoph Mertens: "Gleich ob Halbleiter oder KI-Anwendungen, die Kurs- und Unternehmensentwicklung erfolgt in einem teils atemberaubenden Tempo. Dabei scheinen der Fantasie im Hinblick auf die Auswirkungen von ausgereifter KI nahezu keine Grenzen gesetzt."



Gerade für Deutschland gelte aktuell, dass die Erwartungen besser seien als die Stimmung. Zusätzlicher Antrieb erfolge über den Optimismus der Marktteilnehmer bezüglich Inflation sowie Zinsentwicklung. Gleichzeitig bleibe der Arbeitsmarkt stabil. Diese Hintergründe seien auch nicht neu und die Kursentwicklungen erklärbar. Daher trage sich der Aufschwung seit einiger Zeit. Gleichzeitig sei mit der Kursentwicklung auch Fallhöhe aufgebaut worden, meine Mertens: "In den Gründen für die Kursdynamik stecken gleichzeitig auch ihre Bruchstellen. Sollten die Erwartungen an einer Stelle enttäuscht werden, kann es auch zu Korrekturen kommen."



