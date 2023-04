Nun würden die Zahlen auf dem Tisch liegen und erneut Schwäche suggerieren. Gegenüber der Vorwoche sei die Anzahl der Erstanträge zwar von 246.000 auf 228.000 Anträge zurückgegangen. Das seien aber deutlich mehr gewesen als die erwarteten 200.000.



Die US-Futures würden auf die Zahlen weitestgehend unbeeindruckt reagieren. Nach kurzen Ausschlägen in beide Richtungen hätten sich die Indices vor US-Börsenstart wieder bei plus minus null eingependelt. Für den S&P 500 bleibe es somit weiterhin von großer Bedeutung, dass die wichtige 4.000-Punkte-Marke verteidigt werden könne. Der Dow Jones benötige für einen Befreiungsschlag derweil den nachhaltigen Sprung über das März-Hoch bei 33.572 Punkte.



Die schwachen Daten zur Arbeitslosenhilfe würden keine nennenswerten Impulse liefern. Vielmehr mit Spannung würden die Auswirkungen des Arbeitsmarktberichts am Freitag erwartet. Diese würden jedoch aufgrund des Karfreitags erst in der nächsten Woche zu spüren sein. (06.04.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Es ist noch nicht allzu lange her, dass gute Arbeitsmarktdaten die Anleger auf die Palme brachten, so Timo Nützel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Es sei befürchtet worden, dass die Federal Reserve die Zinsen schneller anheben werde, um die Inflation zu bekämpfen. Im Vorfeld der heutigen Daten hätten Anzeichen von Schwäche auf dem Arbeitsmarkt jedoch Sorgen über eine harte Landung der Wirtschaft ausgelöst. Dies spiegele sich in der chaotischen Marktentwicklung dieser Woche wider.