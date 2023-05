Linz (www.aktiencheck.de) - Der S&P Global/Caixin-Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor in China blieb im April mit 56,6 Punkten robust, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Der März-Wert sei mit 57,8 Zählern nur unwesentlich besser ausgefallen. Dies decke sich auch mit dem amtlichen PMI, der auf eine stabile Konsumentwicklung der Privathaushalte und den Dienstleistungssektor hinweise. Der PMI für das Verarbeitende Gewerbe hingegen sei mit 49,5 Zählern leicht unter die Expansionsschwelle gefallen.



Die Problematik im April habe primär an einer schwächeren Binnennachfrage gelegen. Die Exportaufträge dagegen hätten auf weitgehend stabilen Niveaus verharrt. Die Probleme am chinesischen Arbeitsmarkt würden weiterhin Grund zur Sorge bereiten. Der coronabedingte Nachfragestau werde Konsum und Dienstleistung kurzfristig stützen. Die erhoffte Erholung am Arbeitsmarkt sollte darüber entscheiden, ob das Konsumwachstum im 2. Halbjahr anhalte oder nicht. (08.05.2023/ac/a/m)



