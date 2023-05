Wien (www.aktiencheck.de) - James Gorman, CEO von Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS), verkündete am Freitag innerhalb der nächsten zwölf Monate als Chef der Investmentbank zurückzutreten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Sportschuheinzelhandelskette Foot Locker (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL) habe schlechter als erwartete Quartalszahlen verkündet. So sollten die Umsätze heuer um 8% sinken (zuvor 5,5%). Die Aktie habe um 27,2% nachgegeben. Im Zuge dieser Nachrichten hätten auch die Aktien von Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) (-3,5%), adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) (-3,3%) und Under Armour (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UAA) (-4,2%) spürbar nachgegeben.Im Zuge erneuter Handelsfriktionen zwischen China und den USA habe ersteresgestern verkündet, dass der größte US-Speicherchiphersteller Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) bei einem Netzwerk-Sicherheitscheck durchgefallen sei. Als Konsequenz daraus werde chinesischen Kern-Infrastrukturunternehmen untersagt Produkte vom US-Chiphersteller zu beziehen. (22.05.2023/ac/a/nw)