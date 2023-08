Das fehlende Vertrauen führe dem Chefvolkswirt zufolge dazu, dass Verbraucher weniger geneigt seien, ihr während der Covid-Krise angespartes Kapital anzufassen. Zwar gebe es Ausnahmen: In Spanien beispielsweise boome der Einzelhandel. "Doch das bestätigt eher die Regel", so Bell. Angesichts einer Inflation, die das Zwei-Prozent-Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) weit überschreite, sei Bell überzeugt: "Die Leitzinsen dürften weiter steigen - und die Aussicht auf eine schrumpfende Wirtschaft im Winter wird zu einem immer realistischeren Szenario, auch wenn die Arbeitslosenrate auch dann nur marginal steigen dürfte."



Die Einkaufsmanagerumfragen würden zwar auch im Vereinigten Königreich auf eine Schwäche hindeuten, besonders im zuvor widerstandsfähigen Dienstleistungssektor. "Dennoch haben sich die Daten insgesamt als robust erwiesen", beobachte Bell. Im Gegensatz zur Eurozone scheine sich das Konsumentenvertrauen im Vereinigten Königreich zu erholen, und es gebe Anzeichen, dass im Herbst die Verkaufszahlen im Einzelhandel zunehmen könnten. Trotzdem gebe es weiterhin Herausforderungen: "Mit jeder neuen Woche werden mehr Hypotheken zu höheren Zinssätzen erneuert, die Hauspreise dürften weiter fallen und wir rechnen damit, dass auch die Arbeitslosigkeit zunimmt", räume der Chefökonom ein. Doch man dürfte nicht vergessen, dass die Hypothekenzinsen seit den Höchstständen Anfang Juli signifikant gefallen seien. Eine sinkende Inflation bedeute zudem, dass reale Einkommen allmählich steigen würden. "Die Bank of England könnte die Leitzinsen noch einmal anheben - doch danach dürfte Schluss sein mit der geldpolitischen Straffung", sei Bell überzeugt.



Die Einkaufsmanagerindices seien Kennzahlen für Erwartungen. Sie würden genau beobachtet, hätten sich in Bezug auf das Wirtschaftswachstum eine Zeitlang jedoch als übertrieben pessimistisch herausgestellt. "Anders als im Vereinigten Königreich werden die schwachen PMIs in Europa allerdings durch die Wirtschaftsdaten bestätigt. Das gilt insbesondere für Deutschland, die Niederlande und Italien", betone Bell - für den Chefvolkswirt von Columbia Threadneedle Investments ein besorgniserregendes Bild.



Doch auch Großbritanniens Wirtschaft sei noch nicht über den Berg und es gebe durchaus Risiken. "Wenn ich jedoch richtig liege und die Inflation weiter sinkt, wird auch das Verbrauchervertrauen zunehmen - damit bleibt das Wirtschaftswachstum zwar schwach, aber trotzdem im positiven Bereich", zeige sich Bell zuversichtlich. Für noch weniger wahrscheinlich halte der Chefökonom eine Rezession in den USA: "Zwar könnte eine Wiederaufnahme der Rückzahlung von Studienkrediten einen kurzen Schluckauf verursachen, aber die allgemeinen wirtschaftlichen Fundamentaldaten sehen überzeugend aus", schließe Bell. (31.08.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche stürzten die Einkaufsmanagerindices (Purchasing Managers' Indices, PMI) in der Eurozone, den USA und Großbritannien ab, so Steven Bell, Chefvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle Investments.Vor allem in Europa und im Vereinigten Königreich sei der Index unter 50 gefallen - ein deutliches Signal für eine Kontraktion der Wirtschaft. "Die Einkaufsmanagerindices werden genau beobachtet, denn für die meisten Experten sind sie ein präziser und zeitnaher Indikator für die allgemeine Wirtschaftsaktivität", sage Steven Bell, Chefvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle Investments. Doch was würden andere Daten sagen und sei das Rezessionsrisiko tatsächlich so groß, wie manche erwarten würden? "Besonders in der Eurozone ist das Wirtschaftswachstum in großer Gefahr", warne der Chefökonom.