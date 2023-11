Der WSF sei zunächst als Corona-Hilfsfonds im Jahr 2020 aufgelegt worden. 2022 sei dieser Fonds dann wiederbelebt und mit einer Kreditermächtigung von 200 Mrd. Euro ausgestattet worden, um die durch den Überfall Russlands auf die Ukraine ausgelöste Energiekrise abzudämpfen. Der Verfassungsverstoß bestehe offensichtlich darin, dass 30 Mrd. Euro aus dem WSF erst 2023 ausbezahlt worden seien. Denn das BVG betone in seinem Urteil, dass die Kreditermächtigungen in dem Jahr genutzt und ausgegeben werden müssten, in dem sie verbucht gewesen seien, und das sei das Jahr 2022 gewesen.



Im Kern gehe es letztlich um die Forderung, haushaltspolitische Transparenz herzustellen, was durch eine Konsolidierung aller Schattenhaushalte geschehen würde. Die Bürger sollten nachvollziehen können, wie viel Geld eingenommen, wie viel Geld ausgegeben werde und wie viele Schulden aufgenommen würden. Das sei in der Tat löblich, habe aber natürlich eine sehr unangenehme Nebenwirkung. Konsolidiere man alle Nebenhaushalte, ergebe sich eine Neuverschuldung, die mit der in der Verfassung verankerten Schuldenbremse nicht vereinbar sei. Immerhin würden sich die Sondervermögen auf 780 Mrd. Euro addieren, die Jahr für Jahr eine beträchtliche Neuverschuldung implizieren würden.



Wie solle man also mit dieser Budgetkrise umgehen? Natürlich könne und sollte man bei den Einnahmen und Ausgaben ansetzen und hier neue Prioritäten berücksichtigen. Das Bundesumweltamt beziffere beispielsweise den jährlichen Betrag an umweltschädlichen Subventionen auf 65 Mrd. Euro. Wenn allein die Hälfte dieser Subventionen abgebaut würden, wäre bereits ein erheblicher Betrag eingespart. Auf der Einnahmenseite läge es nahe, die CO2-Besteuerung zu erhöhen.



Die Bedenken, dass die Belastung der Wirtschaft und der Bürger zu hoch ausfallen könnte, sei nicht unbedingt stichhaltig. Denn hier könne mit einem Klimageld für Bürger und Unternehmen wieder Entlastung geschaffen werden. Der Einwand, dass dann ja keine zusätzlichen Einnahmen generiert würden, sei schwach, denn worum gehe es? Um die Klimatransformation. Genau diesen Anreiz würde eine höhere CO2-Steuer geben. Ein "Krisensoli" werde ebenfalls ins Spiel gebracht. Der Umstand, dass davon auch viele Selbständige und Kapitalgesellschaften mit wenigen Mitarbeitern betroffen wären, mache eine Koalitionsmehrheit dafür aber sehr unwahrscheinlich.



Als kurzfristige Maßnahme werde auch die Erklärung einer Haushaltsnotlage für 2023 und 2024 ins Spiel gebracht. Für 2023 sei dies möglicherweise sogar zwingend, weil die Schuldenbremse unter den gegebenen Umständen schlicht nicht mehr für das laufende Jahr eingehalten werden könne. Daran werde auch der gerade erst erlassene Ausgabenstopp für weite Teile des Bundeshaushalts nichts ändern. Für 2024 eine Haushaltsnotlage festzustellen könnte jedoch wieder zu einem Verfassungskonflikt führen, da es einer überzeugenden Begründung bedürfte, warum die Schuldenbremse ausgesetzt werde.



Ein grundsätzliches Problem sei bei alledem ohnehin nicht gelöst: Die Schuldenbremse, die ein politischer Beobachter als "Angst vor Freiheit" bezeichnet habe, bleibe erhalten. Diese Institution verhindere, auf die derzeitigen Krisen angemessen zu reagieren. Das Urteil des BVG mache dies transparent und daher sei zu hoffen, dass die Schuldenbremse durch eine vernünftige Reform - etwa das Ausklammern von Investitionen in Infrastruktur und Bildung - abgelöst werde. Dann hätten wir ökonomische und juristische Klarheit, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG. (23.11.2023/ac/a/m)







