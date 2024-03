Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Schrödinger.



Börsenplätze Schrödinger-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Schrödinger-Aktie:

25,24 EUR +3,19% (08.03.2024, 15:33)



NASDAQ-Aktienkurs Schrödinger-Aktie:

26,80 USD +8,02% (07.03.2024)



ISIN Schrödinger-Aktie:

US80810D1037



WKN Schrödinger-Aktie:

A2PY7M



Ticker-Symbol Schrödinger-Aktie:

43Z



NASDAQ-Symbol Schrödinger-Aktie:

SDGR



Kurzprofil Schrödinger:



Schrödinger Inc. (ISIN: US80810D1037, WKN: A2PY7M, Ticker-Symbol: 43Z, NASDAQ-Symbol: SDGR) ist ein Anbieter von computergestützten Softwarelösungen für die Arzneimittelforschung in der biopharmazeutischen Industrie. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Software und Drug Discovery. Das Segment Software konzentriert sich auf die Lizenzierung der Software des Unternehmens für die Molekularforschung. Das Segment Drug Discovery konzentriert sich auf den Aufbau eines Portfolios von präklinischen und klinischen Medikamentenprogrammen, sowohl intern als auch im Rahmen von Kooperationen. Die physikbasierte Softwareplattform des Unternehmens ermöglicht die Entdeckung von Molekülen für die Arzneimittelentwicklung und für Materialanwendungen. (08.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schrödinger-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Schrödinger Inc. (ISIN: US80810D1037, WKN: A2PY7M, Ticker-Symbol: 43Z, NASDAQ-Symbol: SDGR) unter die Lupe.Bill Gates, BlackRock und Cathie Wood seien nur einige wenige von zahlreichen institutionellen Anlegern, die in dem Medikamenten-Entwickler Schrödinger investiert seien. Auf der jüngsten Telefonkonferenz habe es ermutigende Nachrichten gegeben, hier mehr Details.Der amerikanische Konzern Schrödinger biete eine physikalisch basierte Plattform an, die die Entdeckung von Molekülen für die Arzneimittelentwicklung möglich mache. Diese Softwareplattform werde weltweit unter anderem von Biopharmakonzernen sowie staatlichen Labors genutzt. Zusätzlich nutze das Unternehmen seine Softwareprogramme, um die eigene Pipeline von Medikamenten voranzutreiben.Etwas mehr als eine Woche sei es her, als der Markt die veröffentlichten Unternehmenszahlen mit einem Tagesverlust von knapp 15 Prozent quittiert habe. Hauptursache hierfür seien niedrigere als von Analysten erwartete Umsätze gewesen. Während der Marktkonsens für das Quartal von 79 Millionen US-Dollar ausgegangen sei, seien von Schrödinger 74,1 Millionen erzielt worden. Der Nettoverlust sei im Vergleich zum Vorjahr von 0,36 Dollar auf 0,32 Dollar verringert worden und habe den Schätzungen der Analysten entsprochen.Die jüngste Telefonkonferenz sorge derweil wieder für eine Kurserholung. Schrödinger wolle die Einführung seiner Plattform unter globalen Biopharma-Unternehmen ausbauen und gehe davon aus, 2024 profitabel zu sein. Diese Vorhersage passe gut zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens, welches darauf abziele, seine Softwareplattform zu erweitern und die Entwicklung seiner eigenen Arzneimittelforschungsprogramme voranzutreiben. Schrödinger erwarte ein Wachstum der Software-Umsätze im Jahr 2024 zwischen 6 und 13 Prozent.Die Aktie bietet hochspekulativen Anlegern eine interessante Anlagemöglichkeit, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär".Schrödinger sei Mitglied im "Der Aktionär" künstliche Intelligenz-Index. Derzeit höchste Gewichtung habe der Chip-Gigant NVIDIA vor dem IT-Sicherheitskonzern SentinelOne und dem Softwareanbieter Salesforce. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABW könnten Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von 14 KI-Profiteuren teilhaben. (Analyse vom 08.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.