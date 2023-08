NASDAQ-Aktienkurs Schrödinger-Aktie:

50,24 USD -3,99% (02.08.2023, 22:00)



ISIN Schrödinger-Aktie:

US80810D1037



WKN Schrödinger-Aktie:

A2PY7M



Ticker-Symbol Schrödinger-Aktie:

43Z



NASDAQ-Symbol Schrödinger-Aktie:

SDGR



Kurzprofil Schrödinger:



Schrödinger Inc. (ISIN: US80810D1037, WKN: A2PY7M, Ticker-Symbol: 43Z, NASDAQ-Symbol: SDGR) ist ein Anbieter von computergestützten Softwarelösungen für die Arzneimittelforschung in der biopharmazeutischen Industrie. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Software und Drug Discovery. Das Segment Software konzentriert sich auf die Lizenzierung der Software des Unternehmens für die Molekularforschung. Das Segment Drug Discovery konzentriert sich auf den Aufbau eines Portfolios von präklinischen und klinischen Medikamentenprogrammen, sowohl intern als auch im Rahmen von Kooperationen. Die physikbasierte Softwareplattform des Unternehmens ermöglicht die Entdeckung von Molekülen für die Arzneimittelentwicklung und für Materialanwendungen. (03.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schrödinger-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Schrödinger Inc. (ISIN: US80810D1037, WKN: A2PY7M, Ticker-Symbol: 43Z, NASDAQ-Symbol: SDGR) unter die Lupe.Das Papier des auf der KI-Technologie basierte Medikamenten-Entwickler habe heftige Kursverluste hinnehmen m[ssen. Obwohl der Konzern beim Gewinn je Aktie durchaus überzeugen könne, dürften die schwächeren Umsatzzahlen der Auslöser für den nachbörslichen Kurseinbruch von 15% sein.Seit Anfang des Jahres habe die Schrödinger-Aktie mehr als 100% zugelegt. Die schwächeren Umsatzergebnisse dürften die Kursentwicklung zunächst weiter belasten. Anleger sollten vor dem Einstieg zunächst eine Bodenbildung abwarten. Die Schrödinger-Aktie sei langfristig interessant, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2023)Börsenplätze Schrödinger-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Schrödinger-Aktie:37,64 EUR -18,07% (03.08.2023, 13:39)