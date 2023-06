Börsenplätze Schrödinger-Aktie:



Kurzprofil Schrödinger:



Schrödinger Inc. (ISIN: US80810D1037, WKN: A2PY7M, Ticker-Symbol: 43Z, NASDAQ-Symbol: SDGR) ist ein Anbieter von computergestützten Softwarelösungen für die Arzneimittelforschung in der biopharmazeutischen Industrie. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Software und Drug Discovery. Das Segment Software konzentriert sich auf die Lizenzierung der Software des Unternehmens für die Molekularforschung. Das Segment Drug Discovery konzentriert sich auf den Aufbau eines Portfolios von präklinischen und klinischen Medikamentenprogrammen, sowohl intern als auch im Rahmen von Kooperationen. Die physikbasierte Softwareplattform des Unternehmens ermöglicht die Entdeckung von Molekülen für die Arzneimittelentwicklung und für Materialanwendungen. (06.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schrödinger-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Schrödinger Inc. (ISIN: US80810D1037, WKN: A2PY7M, Ticker-Symbol: 43Z, NASDAQ-Symbol: SDGR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bill Gates habe jüngst bei einer Goldman Sachs Veranstaltung klargemacht, was er von künstlicher Intelligenz halte und wo er das größte Potenzial sehe. Dabei seien seine Aussagen zu den großen Playern wie Amazon und Alphabet eher kritisch, stattdessen würden er und Cathie Wood auf diese KI-Aktie setzen.Die Aktie, von der hier die Rede sei, stamme aus dem Gesundheitsbereich. Der Microsoft Gründer sei überzeugt davon, dass dieser Sektor dank künstlicher Intelligenz den größten Nutzen für die Menschheit haben werde. Mittels KI werde es eines Tages möglich sein, Medikamente gegen viele Volkskrankheiten wie Krebs oder Demenz zu besiegen. Ein Unternehmen, welches das verkörpere, sei das amerikanische Biotechnologie-Unternehmen Schrödinger.Der Microsoft Gründer habe erstmals Anfang 2020 über die Bill & Melinda Gates Stiftung in die Schrödinger Aktie investiert. Mit etwas mehr als 11 Prozent sei die Stiftung derzeit größter institutioneller Anteilseigner. Ein weiterer großer Investor sei der ARK Genomic Revolution ETF von Cathie Wood. Mit etwas mehr als sechs Prozent sei der ETF der größte Anteilseigner der Aktie bei den Fondsanbietern.Schrödinger und BioXcel seien zwei amerikanische Biotechnologie-Unternehmen, die neben den großen Playern wie NVIDIA, Microsoft und Alphabet Mitglieder des 15 Werte umfassenden "Der Aktionär" künstliche Intelligenz seien. Mit dem Indexzertifikat ( ISIN DE000DA0ABW6 WKN DA0ABW ) können Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung des Index teilhaben, so Jürgen Dreifürst. (Analyse vom 06.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.