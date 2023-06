Börsenplätze Schrödinger-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Schrödinger-Aktie:

43,78 EUR -0,05% (30.06.2023, 15:30)



NASDAQ-Aktienkurs Schrödinger-Aktie:

47,60 USD +6,27% (29.06.2023, 22:00)



ISIN Schrödinger-Aktie:

US80810D1037



WKN Schrödinger-Aktie:

A2PY7M



Ticker-Symbol Schrödinger-Aktie:

43Z



NASDAQ-Symbol Schrödinger-Aktie:

SDGR



Kurzprofil Schrödinger:



Schrödinger Inc. (ISIN: US80810D1037, WKN: A2PY7M, Ticker-Symbol: 43Z, NASDAQ-Symbol: SDGR) ist ein Anbieter von computergestützten Softwarelösungen für die Arzneimittelforschung in der biopharmazeutischen Industrie. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Software und Drug Discovery. Das Segment Software konzentriert sich auf die Lizenzierung der Software des Unternehmens für die Molekularforschung. Das Segment Drug Discovery konzentriert sich auf den Aufbau eines Portfolios von präklinischen und klinischen Medikamentenprogrammen, sowohl intern als auch im Rahmen von Kooperationen. Die physikbasierte Softwareplattform des Unternehmens ermöglicht die Entdeckung von Molekülen für die Arzneimittelentwicklung und für Materialanwendungen. (30.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schrödinger-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Schrödinger Inc. (ISIN: US80810D1037, WKN: A2PY7M, Ticker-Symbol: 43Z, NASDAQ-Symbol: SDGR) unter die Lupe.Bill Gates gehöre mit der Bill & Melinda Gates Foundation zu einem der großen Investoren im Gesundheitsbereich. Die amerikanische Investmentbank Morgan Stanley habe jüngst ein Invesment von Gates unter die Lupe genommen und sei dabei zu folgendem Urteil gekommen.Bei dem Unternehmen handle es sich um das amerikanische Unternehmen Schrödinger. Die Amerikaner seien ein Anbieter von Softwarelösungen für die Arzneimittelforschung auf Basis von künstlicher Intelligenz.Neben der Bill Gates Stiftung sei die Fondsmanagerin Cathie Wood ebenfalls auf das Unternehmen aufmerksam geworden und habe in die Aktie investiert. Während Gates im letzten Quartal unverändert knapp zehn Prozent der Aktien halte, habe Wood das Investment um 42 Prozent im ARK Genomic Revolution ETF aufgestockt und besitze damit nun etwas mehr als fünf Prozent.Seit Mitte Mai habe die Aktie gut 80 Prozent zugelegt. Das durchschnittliche Kursziel für 2024 von neun Analysten laute 55,56 USD, sechs Analysten würden die Aktie zum Kauf empfehlen, drei zum Halten.Obwohl das Unternehmen in einem spannenden Sektor tätig ist, sollten nur sehr mutige und spekulative Anleger in den Wert investieren, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link