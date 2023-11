Börsenplätze SBO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SBO-Aktie:

42,05 EUR -0,12% (27.11.2023, 15:33)



Wiener Börse-Aktienkurs SBO-Aktie:

41,90 EUR -0,24% (27.11.2023, 15:41)



ISIN SBO-Aktie:

AT0000946652



WKN SBO-Aktie:

907391



Ticker-Symbol SBO-Aktie:

SLL



Wiener Börse-Symbol SBO-Aktie:

SBO



Kurzprofil Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG:



Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft (SBO) (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wiener Börse-Symbol: SBO) ist eine weltweit tätige Unternehmensgruppe und Weltmarktführer in der Herstellung hochlegierter, nicht-magnetisierbarer Edelstähle. Die SBO-Gruppe betreibt Hochpräzisionsfertigung von Edelstählen zu Spezialkomponenten für die Öl-, Gas- und andere Industrien unter Anwendung innovativer und additiver Technologien.



Gleichzeitig ist die SBO-Gruppe für ihre Richtbohrwerkzeuge und ihr Equipment für die Bohrlochkomplettierung weltweit anerkannt. Mit seinen Tochterunternehmen und weltweit mehr als 1.500 Mitarbeitern ist der Konzern in technologisch anspruchsvollen, profitablen Nischen erfolgreich positioniert. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Ternitz, Österreich. Ein aktiver Beitrag zur Energiewende ist ein zentrales Element der Strategie 2030 der Gruppe. Detaillierte Informationen dazu sowie zum Thema ESG sind im Geschäftsbericht 2022 unter https://www.sbo.at/publikationen abrufbar. (27.11.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Schoeller-Bleckmann-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Oleg Galbur, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse wietrehin zum Kauf der Aktie der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wiener Börse-Symbol: SBO).In dem aktuell positiven Marktkontext sollte SBO nach Meinung des Analysten von einer robusten Nachfrage nach seinen Werkzeugen und Dienstleistungen in allen Märkten profitieren, einschließlich des Nahen Ostens, wo SBO sein Geschäft durch die kürzlich abgeschlossene Übernahme des Bohrlochkomplettierungsspezialisten Praxis ausgebaut habe. Die Stärke des aktuellen Zyklus unterstütze die optimistische Sicht auf den Sektor.Der Analyst erwarte ein Umsatzwachstum von 10% (2023-25e) und eine Nettomarge von über 14% (2024-25e) aufgrund steigender weltweiter E&P-Ausgaben 2024.Oleg Galbur, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bekräftigt somit seine Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von EUR 60,00 EUR (zuvor EUR 65,00), das ein Aufwärtspotenzial von über 40% impliziert. Der Wert basiere auf einem Discounted-Cashflow-Modell und sei herabgestuft worden, da die EBITDA-Margen im OE-Segment leicht rückläufig seien und der Kapitalkostensatz (aufgrund einer Aufwärtskorrektur des risikofreien Zinssatzes) gestiegen sei. Der Analyst habe ebenfalls die Ausgleichszahlung von USD 129 Mio. an den Minderheitsaktionär von Downhole Technology berücksichtigt. (Analyse vom 27.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity