Kurzprofil Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG:



Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft (SBO) (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wiener Börse-Symbol: SBO) ist Weltmarktführer in der Herstellung hochpräziser Komponenten aus nichtmagnetisierbaren, hochlegierten Edelstahlsorten. Die Gruppe ist ebenfalls weltweit bekannt für ihre hocheffizienten Bohrwerkzeuge und Bohrlochkomplettierungsanlagen für die Öl- und Gasindustrie. Die Gruppe beschäftigt knapp 1.400 Mitarbeiter weltweit und ist in technologisch anspruchsvollen, profitablen Nischen erfolgreich positioniert. Informationen zur "Quality First"-basierten Wachstumsstrategie und zum nachhaltigen Management (ESG) sind im Geschäftsbericht unter https://www.sbo.at/publikationen abrufbar. (22.07.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Schoeller-Bleckmann-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wiener Börse-Symbol: SBO) von "Halten" auf "Kauf" hoch.Die Analysten der RBI erwarten, dass das aktuell bestehende strukturelle Defizit auf dem Öl- und Gasmarkt in absehbarer Zeit nicht behoben werden kann, weshalb sie davon ausgehen, dass das erhöhte Preisniveau die Nachfrage nach Ölfeldausrüstungen und -dienstleistungen kurz- bis mittelfristig unterstützen wird. Ungeachtet des Risikos einer weltweiten Rezession seien die Rahmenbedingungen für die Explorations- und Produktionsausgaben weiterhin gut. In seiner jüngsten Umfrage zu den globalen Ausgabenerwartungen habe das Finanzunternehmen Evercore ISI die Wachstumsprognose für die weltweiten E&P-Investitionen für 2022 auf 22% (zuvor: 16%) angehoben.Angesichts jahrelanger Investitionszurückhaltung und der Sorge um eine zuverlässige Energieversorgung werde das Wachstum der weltweiten Investitionsausgaben nicht nur durch die Nachfrage angetrieben, sondern auch durch das Bestreben, die freien Produktionskapazitäten zu erhöhen. Die Erhebung von Evercore ISI habe ergeben, dass US-Ölunternehmen ihre Investitionsbudgets für 2022 um 36% gegenüber dem Vorjahr erhöhen möchten, während die Ölfirmen im Nahen Osten ein Investitionswachstum von 23% gegenüber dem Vorjahr erwarten würden. Des Weiteren plane mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen, die Ausgaben im Jahr 2023 trotz höherer Kosten für Ölfelddienstleistungen und -ausrüstung zu steigern. Ein kontinuierlicher Anstieg der Zahl der Bohrinseln in den USA und das erwartete Wachstum der US-Ölproduktion könnte ein weiterer Indikator dafür sein, dass die Ölproduzenten ihre Produktion zumindest auf dem derzeitigen Niveau halten möchten.Für Q2 22 würden die Analysten ein weiteres Quartal mit einem starken Umsatzwachstum und einer verbesserten EBIT-Marge erwarten. Angesichts der Tatsache, dass die Ölgesellschaften bereits Verträge für Bohrungen und Fracking im Jahr 2023 unterzeichnet hätten, würden die Analysten davon ausgehen, dass sich dieser Trend in den nächsten Quartalen fortsetzen werde. Die starke Nachfrage nach Ölfelddienstleistungen und -ausrüstung dürfte die Preissetzungsmacht von SBO trotz der hohen Inflation festigen.Das Unternehmen profitiere weiterhin von einem sehr positiven Marktumfeld mit einer starken Nachfrage, welche durch die hohen Öl- und Gaspreise unterstützt werde. Die Ergebnisse für das Q2 dürften die Fähigkeit des Unternehmens bestätigen, aufgrund der robusten Nachfrage, der hohen Preissetzungsmacht und des starken US-Dollars, hohe Casflows zu erwirtschaften und seine operativen Margen zu verbessern. Die Analysten würden die 25%-ige Korrektur der Aktie seit Mai als fundamental nicht gerechtfertigt erachten und daher erwarten, dass sich die Marktstimmung gegenüber SBO verbessern werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.