Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Schoeller-Bleckmann-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Schoeller-Bleckmann-Aktie:

65,50 EUR +5,31% (21.03.2023, 13:59)



Wiener Börse-Aktienkurs Schoeller-Bleckmann-Aktie:

65,40 EUR +5,14% (21.03.2023, 15:12)



ISIN Schoeller-Bleckmann-Aktie:

AT0000946652



WKN Schoeller-Bleckmann-Aktie:

907391



Ticker-Symbol Schoeller-Bleckmann-Aktie:

SLL



Wiener Börse-Symbol Schoeller-Bleckmann-Aktie:

SBO



Kurzprofil Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG:



Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft (SBO) (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wiener Börse-Symbol: SBO) ist Weltmarktführer in der Herstellung hochpräziser Komponenten aus nichtmagnetisierbaren, hochlegierten Edelstahlsorten. Die Gruppe ist ebenfalls weltweit bekannt für ihre hocheffizienten Bohrwerkzeuge und Bohrlochkomplettierungsanlagen für die Öl- und Gasindustrie. Die Gruppe beschäftigt knapp 1.400 Mitarbeiter weltweit und ist in technologisch anspruchsvollen, profitablen Nischen erfolgreich positioniert. Informationen zur "Quality First"-basierten Wachstumsstrategie und zum nachhaltigen Management (ESG) sind im Geschäftsbericht unter https://www.sbo.at/publikationen abrufbar. (21.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Schoeller-Bleckmann-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Oleg Galbur und Benedikt Helletzgruber, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wiener Börse-Symbol: SBO).Die Geschäftsergebnisse des letzten Quartals würden zeigen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage sei, die Kosteninflation vollständig weiterzugeben. Der Rekordauftragsbestand zum Jahresende 2022 von EUR 646 Mio. unterstreiche die positive Dynamik des Ölfelddienstleistungssektors und dürfte ein weiteres Jahr mit hohem Umsatzwachstum sichern. Das Management sei nach wie vor zuversichtlich, dass die starken fundamentalen Marktbedingungen einen weiteren Kapazitätsausbau erlauben würden.Dank der robusten Cashflow-Generierung im vergangenen Jahr und der positiven Aussichten für 2023 werde ein Dividendenvorschlag von EUR 2,0 unterbreitet, was einen neuen Rekord für SBO darstelle.Die Quartalsergebnisse für Q4 2022 hätten gezeigt, dass SBO in der Lage sei, von dem positiven Marktumfeld zu profitieren. Das Umsatzplus von im Jahresvergleich 70% habe dazu beigetragen, die EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr von rund 21% in 2021 auf fast 26% zu verbessern. Der operative Cashflow von SBO habe sich, trotz höherer Investitionsausgaben im Jahr 2022, von EUR 23 Mio. in 2021 auf EUR 52 Mio. mehr als verdoppelt.Nach Einschätzung der Unternehmensleitung werde sich die positive Dynamik im Ölfelddienstleistungssektor fortsetzen, da die weltweiten E&P-Investitionen in diesem Jahr voraussichtlich um weitere 14% steigen würden. Das gestiegene Bewusstsein für die Energieversorgungssicherheit erfordere von den globalen Schwergewichten laufend Investitionen in die Erschließung neuer Öl- und insbesondere Gasfelder. Der Umsatz dürfte in diesem Jahr um 19% auf EUR 595 Mio. steigen, wobei das Segment Advanced Manufacturing & Services dank der robusten Investitionsausgaben in den internationalen Märkten schneller wachsen sollte. Die EBITDA-Marge dürfte mittelfristig bei rund 24% liegen, was auf eine stärkere Fokussierung auf High-End-Produkte zurückzuführen sei. Auf lange Sicht würden die Analysten mit einer EBITDA-Marge von über 21% rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.