Kurzprofil Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG:



Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft (SBO) (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wiener Börse-Symbol: SBO) ist eine weltweit tätige Unternehmensgruppe und Weltmarktführer in der Herstellung hochlegierter, nicht-magnetisierbarer Edelstähle. Die SBO-Gruppe betreibt Hochpräzisionsfertigung von Spezialkomponenten für die Öl-, Gas- und andere Industrien unter Anwendung innovativer und additiver Fertigungstechnologien. Gleichzeitig ist die SBO-Gruppe für ihre Richtbohrwerkzeuge und ihr Equipment für die Bohrlochkomplettierung in der Öl-, Gas- und Geothermie-Industrie weltweit anerkannt. Mit seinen Tochterunternehmen und weltweit etwa 1.600 Mitarbeitern ist der Konzern in technologisch anspruchsvollen, profitablen Nischen erfolgreich positioniert. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Ternitz, Österreich. Ein aktiver Beitrag zur Energiewende ist ein zentrales Element der Strategie 2030 der Gruppe. (22.03.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Schoeller-Bleckmann-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Oleg Galbur, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wiener Börse-Symbol: SBO) weiterhin zu kaufen.SBO habe im vierten Quartal 2023 Rückgänge hinsichtlich der Buchungen und der Auftragseingänge von 9% bzw. 8% verzeichnet, welche von der Geschäftsleitung als "normalisiertes Niveau" nach dem extrem starken zweiten und dritten Quartal bezeichnet worden seien. Die schwächere operative Marge (13,7% gegenüber 18,6% im dritten Quartal) sei das Ergebnis mehrerer Einmaleffekte (z.B. Abschreibung von Bohrmotorenvorräten) und ungünstiger Währungseffekte gewesen. Bereinigt um diese Währungseffekt, hätte die EBIT-Marge 18% betragen. SBO habe das Jahr mit einer starken Bilanz und einer Cash-Position von EUR 162 Mio. beendet, selbst nach der Übernahme von Praxis (EUR 22 Mio.) und dem Erwerb von Minderheitsanteilen nach der endgültigen Beilegung eines Rechtsstreits (EUR 119 Mio.).Trotz der unbestrittenen Notwendigkeit, das Geschäft langfristig auf kohlenstoffarme Bereiche wie Geothermie und CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) auszurichten, habe das Management klargestellt, dass das strategische Ziel, 50% des Konzernumsatzes aus dem neuen Geschäftssegment zu generieren, ein langfristiges Ziel sei und nicht bis 2030 erreicht werden dürfte. Dennoch prüfe das Unternehmen weiterhin aktiv potenzielle Akquisitionsziele. Es sei anzumerken, dass einige Systeme von SBO bereits in Geothermie- und CCUS-Projekten auf der ganzen Welt eingesetzt würden, wobei die Umsatzerlöse aus diesen Projekten vorerst eher unbedeutend bleiben würden.Die Analysten der RBI würden davon ausgehen, dass der Umsatz von SBO im Zeitraum von 2023 bis 2026 mit einem durchschnittlichen Wachstum (CAGR) von 6% steigen werde, was hauptsächlich auf (i) höhere globale Ausgaben hinsichtlich der Exploration und Produktion neuer Öl- und Gasfelder (E&P) (+5% in 2024), (ii) SBOs Engagement in wachstumsstärkeren Regionen (E&P-Ausgaben außerhalb der USA schätzungsweise 10% in 2024) und (iii) die Konsolidierung von Praxis (4% des Umsatzes von SBO in 2024e) zurückzuführen sei. Höhere Umsätze und die fortlaufende Optimierung des Produktportfolios sollten zu einer Verbesserung der EBIT-Marge führen, die die Analysten der RBI für 2024 bis 2026 auf durchschnittlich 19% schätzen würden (adj. EBIT in 2023 bei 18%).Der Ausblick des Managements für das Jahr 2024 habe weitgehend den früheren Aussagen entsprochen. Aufgrund der gut gefüllten Auftragsbücher, der Integration der Praxis-Akquisition und neuer Produktinnovationen bleibe das Management für 2024 zuversichtlich. SBO werde sich auf die wachsenden Märkte im Nahen Osten und in Asien konzentrieren, da die internationalen Ausgaben für die Exploration und Produktion neuer Öl- und Gasfelder (E&P) im Jahr 2024 voraussichtlich um 10% steigen würden, während sie in den USA um 2% zunähmen. Die globalen E&P-Ausgaben würden voraussichtlich USD 515 Mrd. erreichen, was einem Wachstum von 5% gegenüber dem Vorjahr entspreche (+11% im Jahr 2023).Oleg Galbur, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, erhöht somit sein Kursziel von EUR 60 auf EUR 63 und bestätigt seine Kaufempfehlung für die SBO-Aktie. Die Bewertung sei mithilfe eines Discounted Cash Flow Modells erfolgt. (Analyse vom 22.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen