Wien (www.aktiencheck.de) - Schoeller-Bleckmann-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Oleg Galbur, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wiener Börse-Symbol: SBO) weiterhin zu kaufen.Trotz eines optimistischen Ausblicks und eines positiven Tons während der Telefonkonferenz zu den Q1-Ergebnissen sei der Umsatz im zweiten Quartal (EUR 147 Mio.) gegenüber dem Vorquartal in etwa unverändert geblieben. Dies sei das erste Quartal seit dem vierten Quartal 2020, in dem SBO keinen (wesentlichen) Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorquartal habe verzeichnen können.Während das Segment Oilfield Equipment weiterhin höhere Umsätze gemeldet habe (wenn auch nur um 1,6% gegenüber dem Vorquartal), sei der Umsatz im Segment Advanced Manufacturing and Services (AM&S) um 1,4% zurückgegangen. Obwohl die Stagnation des Umsatzes im zweiten Quartal zum Teil auf ungünstige Wechselkurse zurückzuführen sei, sei es schwierig, die Umsatzentwicklung nicht mit der Verlangsamung des Auftragseingangs (EUR 142 Mio., -10% qoq) und des Auftragsbestands (EUR 262 Mio., -3% yoy) in Verbindung zu bringen.SBO habe für das zweite Quartal zwar einen stagnierenden Umsatz gemeldet, die operative Marge sei jedoch von 18,1% im ersten Quartal auf 19,5% gestiegen. Bereinigt um Währungsverluste, wäre die EBIT-Marge mit 20,6% sogar noch höher.SBO habe die Übernahme von Praxis Completion Technology bekannt gegeben. Der Komplettierungsspezialist solle das Kerngeschäft stärken und im Jahr 2023 einen Umsatz von ca. EUR 20 Mio. erwirtschaften.Zudem werde aktiv nach potenziellen Zielen für die Entwicklung des Segments "Neue Energie" gesucht. Wasserstoff und Wasserstoffderivate seien Bereiche, die SBO ausbauen möchte.Die positiven Äußerungen des Managements über die Sichtbarkeit der Kunden und das Vertrauen in die Langlebigkeit und Stärke des aktuellen Zyklus haben unsere Bedenken über eine Abflachung der Umsätze im zweiten Quartal beseitigt, so die Analysten der RBI. In der Tat habe SBO seinen Quartalsumsatz in zehn aufeinander folgenden Quartalen gesteigert, während das Umsatzniveau des ersten Halbjahres 23 dem des Gesamtjahres 2021 entspreche. Noch wichtiger sei, dass SBO seine operativen Margen selbst bei stagnierenden Umsätzen im zweiten Quartal weiter habe steigern können, was seine starke Preisgestaltungsmacht unterstreiche. Der Auftragsbestand von EUR 262 Mio. und Auftragseingänge von EUR 142 Mio. sollten es SBO ermöglichen, seinen Umsatz im zweiten Halbjahr 23e und 2024e zu steigern.Oleg Galbur, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bleibt optimistisch und behält seine Kaufempfehlung für die Schoeller-Bleckmann-Aktie jedoch mit einem neuen Kursziel von EUR 65,00 (zuvor: EUR 78,00). Die Bewertung basiere auf einem Discounted-Cash-Flow-Modell. (Analyse vom 28.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: