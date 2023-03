Dies habe auch die Titel von Kryptowährungs- und Blockchain-verbundenen Unternehmen nach unten gezogen. So habe sich die Krypto-Börse Coinbase um rund neun Prozent verbilligt, Blockchain-Farm-Betreiber Bitfarms habe um knapp fünf Prozent nachgegeben.



Nach dem deutlichen Aufschwung seit Januar hätten digitale Währungen im Zuge der Banken-Turbulenzen in den USA zuletzt noch etwas mehr an Schwung gewonnen. Die Anklage gegen CZ und seine Binance sei ein Rückschlag.



Aus der 74-seitigen Anklageschrift gehe auch die Einschätzung der CFTC hervor, dass Bitcoin, Ether und Litecoin Commodities seien. In Bezug auf diese Einstufung hätten sich die US-amerikanische Regulierungsbehörden seit Jahren nicht einigen können. DER AKTIONÄR bleibt längerfristig dennoch zuversichtlich für die großen Coins.



(Mit Material von dpa-AFX)



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum, Binance Coin.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum. (28.03.2023/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das ist ein Schock für den Kryptomarkt: US-Finanzaufseher haben Klage gegen Binance eingereicht - den Betreiber der weltgrößten Handelsplattform für Digitalwährungen wie Bitcoin und Ether, so Martin Mrowka vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Aufsichtsbehörde CFTC wolle Bußgelder und ein Handelsverbot erwirken. Binance Coin (ISIN: CRYPT0000BNP, WKN: nicht bekannt) und Bitcoin würden am Abend zeitweise deutlich absacken.Die Kryptobörse habe sich nicht an den Regeln auf dem US-Finanzmarkt gehalten und bestimmte Geschäfte und Dienstleistungen ohne nötige Zulassung betrieben, habe die Aufsichtsbehörde CFTC am Montag mitgeteilt. Die Klage richte sich auch gegen den Mitgründer und Chef von Binance, Changpeng Zhao ("CZ"), sowie den früheren Compliance-Vorstand Samuel Lim."Bei Binance wussten sie über Jahre, dass sie CFTC-Regeln verletzen", habe Behördenchef Rostin Behnam erklärt. Auch werde behauptet, Binance habe aktiv um US-Nutzer geworben und das eigene "unwirksame Compliance-Programm" unterlaufen. Binance habe sich zunächst nicht geäußert. US-Behörden würden seit Jahren gegen die Kryptobörse ermitteln.Binance habe gezielt versucht, CFTC-Regulierungen zu umgehen, heiße es in der Klage der Finanzaufsicht. Dies sei etwa geschehen, indem gewisse Geschäftsaktivitäten aus den USA heraus verlagert worden seien. Außerdem werfe die Behörde dem Kryptokonzern Kontroll- und Aufsichtsversagen vor - so habe Binance beispielsweise nicht wie vorgeschrieben die Identität von US-Kunden verifiziert.Auch andere Kryptowährungen seien in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Cyber-Devise Bitcoin sei von 27.900 Dollar am Nachmittag zeitweilig um über 1.000 Dollar abgerutscht und dann zuletzt bei 27.130 Dollar notiert. Auch der zweitgrößte Coin Ethereum habe deutlich eingebüßt und kurzzeitig nur noch bei 1.690 Dollar gestanden.