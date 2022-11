Bankman-Fried habe bis zur Eskalation der Lage auch noch behauptet, dass es keinen Grund zur Sorge gebe und Gerüchte über eine Geldnot als falsch zurückgewiesen. Unterdessen erschüttere die Schieflage der Handelsplattform den Kryptomarkt.



Der FTX-Skandal sei ein schwerer Schock für die Krypto-Community. Die Rufe nach Regulierung dürften in den kommenden Wochen immer lauter werden. Fraglich sei aber, ob die Hardliner da mitmachen würden.



Hinweis:



Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate ein-gegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (11.11.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Kryptobörse FTX habe Insolvenz angemeldet, nachdem die Wertpapieraufsicht der Bahamas zuvor Vermögenswerte der Firma eingefroren habe, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Schieflage der großen Handelsplattform für Digitalwährungen wie Bitcoin halte den Kryptomarkt seit Tagen in Atem. Die Anleger würden am Freitag aus dem Bitcoin fliehen.Der Bitcoin verliere am Freitag 7% auf 16.530 USD. Ethereum büße 6% auf 1.220 USD ein.Bankman-Fried habe vor wenigen Monaten noch als milliardenschwerer Hoffnungsträger der Kryptobranche gegolten, der finanzschwachen Firmen unter die Arme greife. Noch am Dienstag habe er versichert, dass alle Einlagen geschützt seien und voll ausgezahlt würden.