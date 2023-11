US-Zinsen am Zenith



Aus den jüngsten Protokollen der US-Notenbank gehe hervor, dass sie bei künftigen Zinsentscheidungen vorsichtig vorgehen wolle, um die Inflation auf ihr angestrebtes Ziel von 2 Prozent zu senken. Gleichwohl würden die US-Aktienmärkte in der Regel eine starke Performance nach dem Ende des Zinserhöhungszyklus auf. Der S&P 500 und der NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) würden 12 Monate nach der letzten Zinserhöhung im Durchschnitt um 14,5 Prozent bzw. 13,4 Prozent rentieren.



Sofern die Vergangenheit als Indikator tauge, hätten sowohl Large-Cap- als auch Small-Indices ein gewisses Aufwärtspotenzial. Allerdings würden aktuell eine erhöhte Gier und ein hohes Marktengagement den Wendepunkten an den Märkten vorausgehen. Der NAAIM-Exposure-Index, mit dem die Stimmung und die Positionierung aktiver Investmentmanager am US-Aktienmarkt gemessen werde, weise erneut einen hohen Wert auf. Zudem habe sich der ‚Angst- und Gier-Index‘ des Fernsehsenders CNN innerhalb eines Monats mehr als verdreifacht und sei von ‚Angst‘ zu ‚Gier‘ übergegangen.



Sei eine Fortsetzung der Rally möglich?



Die jüngste Rallye könnte eine gewisse Korrektur erfahren, da die Anleger auf der Jagd nach höheren Renditen seien, was zu einer sogenannten FOMO-Rally beigetragen haben könnte. Ein Pullback-Szenario sei durchaus möglich und sogar gesund, wenn man bedenke, wie stark und lang die jüngste Rally in den letzten Wochen gewesen sei. Das solle nicht heißen, dass der Markt nicht die Beine habe, um höher zu steigen, aber eine leichte Korrektur und möglicherweise eine Weihnachtsrally könnten eine plausiblere Fortsetzung für den S&P 500 sein. (30.11.2023/ac/a/m)







Dublin (www.aktiencheck.de) - Die jüngste Aktienmarktrally im November hat zu einer deutlichen Veränderung des Anlegerverhaltens in den USA geführt, da viele ihre vorsichtige Haltung aufgegeben haben, so Boyan Girginov, Analyst beim weltweiten ETP-Anbieter Leverage Shares.Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe allein in diesem Monat einen bemerkenswerten Zuwachs von fast 10 Prozent verzeichnet. In den nächsten Tagen könnte es jedoch zu einer Korrektur kommen.Der aktuelle Stimmungsumschwung sei vor allem auf die Überzeugung zurückzuführen, dass die US-Notenbank die Zinserhöhungen stoppen und die Zinsen möglicherweise 2024 senken werde. Diese Erwartung habe dazu geführt, dass die Anleger so massiv wie seit fast zwei Jahren nicht mehr in Aktien investiert hätten, da die Marktteilnehmer auf eine weiche Landung setzen würden. Hinzu kämen die Aussichten auf niedrigere Anleiherenditen, ein über dem Konsens liegendes Wirtschaftswachstum und ein mögliches Ende der Gewinnrezession, da die US-Wirtschaft trotz der drastischen Zinserhöhungen und der schrumpfenden Geldmenge durch die FED eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit gezeigt habe.