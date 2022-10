Tradegate-Aktienkurs Schlumberger-Aktie:

Kurzprofil Schlumberger N.V. (Ltd.):



Schlumberger (ISIN: AN8068571086, WKN: 853390, Ticker-Symbol: SCL, NYSE-Symbol: SLB) ist das weltweit größte Unternehmen für Erdölexplorations- und Ölfeldservice mit Sitz in Willemstad auf der niederländischen Insel Curaçao und operativen Hauptzentralen in Paris, Houston, Den Haag und London. (24.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schlumberger-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Schlumberger-Aktie (ISIN: AN8068571086, WKN: 853390, Ticker-Symbol: SCL, NYSE-Symbol: SLB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den USA schreite die Berichtssaison weiter voran und sorge bei den berichtenden Unternehmen für teils hohe Kursausschläge. Längst seien mit Unternehmen aus dem Energiesektor Konzerne in den Fokus gerückt, die es in den vergangenen Jahren schwer gehabt hätten. Nun habe sich aber bekanntlich einiges verändert. So verwundere es auch nicht, dass mit Schlumberger der Top-Gewinner in den USA aus dem Ölsektor komme.Die Schlumberger-Aktie habe nach der Bekanntgabe des besten Gewinns seit sieben Jahren und der Anhebung der Prognose für den Rest des Jahres 2022 deutlich zugelegt. Denn die Förderer von Öl- und Gas in Übersee hätten ihre Arbeit wieder aufgenommen und würden damit dem Beispiel Nordamerikas in Zeiten knapper Vorräte folgen.Der weltweit größte Öldienstleister habe gesagt, dass der Umsatz in den letzten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa 20% steigen dürfte. Das in Houston und Paris ansässige Unternehmen habe eine Umsatzsteigerung für den Rest des Jahres prognostiziert. Der bereinigte Nettogewinn von Schlumberger sei im dritten Quartal auf 907 Mio. USD gestiegen. Das sei der höchste Wert seit 2015. "Wir erleben bereits die nächste Phase des Wachstums mit einer Beschleunigung des Tempos in den Offshore- und internationalen Märkten, die im dritten Quartal deutlich sichtbar war", habe CEO Olivier Le Peuch zu Investoren am Freitag in einer Telefonkonferenz gesagt. "Die nächste Phase der globalen Marktbelebung wird voraussichtlich durch die durch die zunehmende Aktivität im Nahen Osten."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Schlumberger-Aktie: