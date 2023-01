Selbst wenn sich die US-Wirtschaft, wie die Experten erwarten würden, verlangsame und die Nachfrage nach Arbeitskräften nachlasse, sei es noch ein weiter Weg, bis die US-Notenbank FED davon überzeugt sei, dass die Inflation unter Kontrolle sei. In dieser Woche dürfte sowohl die Gesamt- als auch die Kerninflation, gemessen am Verbraucherpreisindex, erneut zurückgehen. Das Problem sei, dass die Lohninflation immer noch zu hoch sei. Vergangene Woche sei zwar ein Rückgang des durchschnittlichen Stundenlohns gemeldet worden.



Aber sollte man sich davon nicht täuschen lassen, denn die Zahlen seien durch Kompositionseffekte verzerrt. Der durchschnittliche Anstieg sei zurückgegangen, weil mehr Niedriglohnempfänger beschäftigt worden seien. Der Lohnindex "Atlanta Wage Tracker" zeige, dass die zu Grunde liegende Lohninflation weiterhin hoch sei - viel zu hoch, um mit dem Inflationsziel der FED von 2 Prozent vereinbar zu sein. Noch besorgniserregender für die FED sei die Tatsache, dass sich der Lohnanstieg für Arbeitsplatzwechsler beschleunige, sodass die Unternehmen gezwungen seien, die Löhne ihrer bestehenden Belegschaft zu erhöhen, um sie nicht an Konkurrenten zu verlieren.



Die von der FED bevorzugte Kennzahl für die Lohninflation sei der Beschäftigungskostenindex. Dieser werde nur vierteljährlich veröffentlicht und erscheine Ende Januar. Er werde wichtiger sein als der Verbraucherpreisindex von dieser Woche.



Was bedeute dies alles für die Märkte? Zunächst einmal hätten die schwachen Wirtschaftsdaten den Druck von den Anleihemärkten genommen und zu einer Erholung der Aktienmärkte geführt. Wenn man jedoch, wie die Experten erwarten würden, eine Rezession brauche, um die Lohn- und Preisinflation in den Griff zu bekommen, würden Aktien darunter leiden, da die Gewinnspannen unter Druck geraten würden. Zweitens sei die Verbesserung der Inflationsentwicklung zu begrüßen, aber die FED werde erst dann beruhigt sein, wenn sie einen anhaltenden Rückgang der Lohnsteigerungen sehe. Und um dies zu erreichen, müsse die Arbeitslosigkeit deutlich über das derzeitige Niveau von 3,5 Prozent steigen.



Es werde viel von einem Schwenk der FED gesprochen, und die Märkte würden nur noch mit einer bescheidenen weiteren Anhebung des Leitzinses und Zinssenkungen im weiteren Verlauf dieses Jahres rechnen. Die Experten würden allerdings davon ausgehen, dass die FED die Zinsen weiter anheben werde, als die Märkte erwarten würden, und sie über einen längeren Zeitraum auf diesem Niveau halten werde. Ein Innehalten, kein Umschwenken.



Man werde Jerome Powell, den Vorsitzenden der FED, diese Woche auf einer großen Konferenz in Schweden hören. Die Experten würden denken, er werde den Optimismus der Märkte in Bezug auf die US-Zinssätze dämpfen, und das werde wieder eine schlechte Nachricht für Anleihen und Aktien sein. (10.01.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bevor wir über die USA sprechen, sollten wir die jüngsten Nachrichten aus Europa hervorheben, denn diese waren ausgesprochen positiv, so Steven Bell, Chefvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle.Im vergangenen Jahr hätten die stark gestiegenen Erdgaspreise zu einer hohen Inflation und zu Sorgen vor einer Rezession und Stromausfällen in Europa geführt. Doch ein bemerkenswert milder Januar und eine starke Reaktion in Form einer geringeren Nachfrage und eines höheren Angebots hätten die Situation verändert. Die Gaspreise seien gesunken. In Verbindung mit Meldungen einer deutlich niedrigeren Inflation sei es in der vergangenen Woche zum stärksten Rückgang der Renditen deutscher Bundesanleihen seit der Wiedervereinigung vor über 30 Jahren gekommen. Die Probleme Europas seien noch nicht gelöst, aber die Aussichten hätten sich definitiv verbessert.Wenn man auf die USA schaue, sehe man einen weiteren starken Anstieg der Arbeitsplätze und einen Rückgang der Arbeitslosigkeit auf den niedrigsten Stand der Neuzeit, das würden die US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag zeigen. Warum spreche man also von einer Rezession? Der Grund liege im Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Dieser sei von gesunden 56,5 auf 49,6 und damit unter die Schwelle von 50 gefallen, und das sei ein Zeichen für eine Schrumpfung. Die Experten hätten darauf gewartet, dass dieser Index so tief falle, denn er sei stark auf den Immobiliensektor ausgerichtet, der sich eindeutig in einer Rezession befinde.