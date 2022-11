Immerhin habe das Mischportfolio in jedem einzelnen Jahr mit Wertverlusten am Aktienmarkt eine bessere Entwicklung gezeigt als der Aktienmarkt - wenn auch zum Teil nur unwesentlich. Einen Teil des Versprechens, durch Diversifikation Renditevorteile zu erzielen, habe damit auch das 60/40-Portfolio eingelöst.



Ausgedient habe das klassische 60/40-Portfolio also noch nicht, doch es brauche dringend eine Verjüngungskur. Vier Stellschrauben könnten dabei eine besonders gute Wirkung erzielen:



1. Breitere Diversifikation. Nur Aktien und Staatsanleihen einer Region zu kombinieren, bringe noch keine ausreichende Diversifikation. Ein Engagement in verschiedenen Währungen, alternative Anlagen wie z.B. Immobilien und auch eine strategische Allokation in Gold - auf Jahressicht in Euro immerhin 6,55 Prozent im Plus - könnten hilfreich sein. Auch regional sollte breiter gestreut werden. Aktuell seien zum Beispiel die Aussichten für Schwellenländeraktien besser als für Europäische Aktien.



2. Mut zu höheren Liquiditätspositionen. Auch wenn Kassenbestände in Zeiten hoher Inflation real Geld verlieren würden, könne es manchen Marktphasen taktisch sinnvoll sein, die Liquidität im Portfolio zu erhöhen und günstige Gelegenheiten in anderen Assetklassen abzuwarten. Je nachdem, in welcher Währung die Liquidität gehalten werde, seien sogar Währungsgewinne möglich.



3. Flexibel allokieren. Starre Allokationen, ob mit dem 60/40-Ansatz oder einem breiter diversifizierten Portfolio, könnten in turbulenten Marktphasen die Verluste erhöhen. Sich selbst einen ausreichenden Spielraum für taktische Veränderungen im Portfolio einzuräumen - etwa zum Aufbau von Liquidität - könne entscheidend sein, um die schlimmsten Verluste zu vermeiden und interessante Chancen frühzeitig zu nutzen.



4. Regelmäßiges Rebalancing. Insbesondere in Phasen höherer Schwankung an den Kapitalmärkten würden sich die Gewichtungen der Anlageklassen im Portfolio verschieben. Eine regelmäßige Wiederherstellung der Zielgewichtungen führe automatisch zu einem antizyklischen Handeln, welches auf Dauer positive Effekte auf die Portfolioentwicklung und das Risiko mit sich bringe.



*Zahlen per 30.09. (10.11.2022/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Muss ein Klassiker der Geldanlage ausgemustert werden? Jahrelang galt ein 60/40-Portfolio, das zu 60 Prozent in Aktien und 40 Prozent in Anleihen investiert, als sinnvolle Orientierung für Anleger, so Robin Beugels, Leiter Investment Management bei Merck Finck a Quintet Private Bank.Wenn der Aktienmarkt falle, sollten Anleihen Stabilität geben. Soweit die Theorie. Doch diese Grundannahme gelte nicht mehr. Seit Jahresbeginn habe der Klassiker ein Minus von über 20 Prozent eingebracht - und damit beinahe genau so hohe Verluste wie der breite Aktienmarkt. So habe ein Portfolio, das zu 60 Prozent in den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und zu 40 Prozent in deutsche Staatsanleihen investiere, seit Jahresbeginn* genau 22,48 Prozent an Wert verloren - mehr als ein Fünftel. Damit habe der Verlust nur unwesentlich unter dem Rückgang des DAX von 23,74 Prozent gelegen.Ein ähnliches Bild ergebe sich, wenn man die gleiche Rechnung für US-Vermögenswerte aufmacht. Ein 60/40-Portfolio, bestehend aus S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und US-Staatsanleihen, habe seit Jahresbeginn 21,3 Prozent verloren, wohingegen der S&P 500 allein 23,87 Prozent eingebüßt habe. Die Rendite des US-amerikanischen 60/40-Portfolios sei damit die schlechteste Wertentwicklung eines solchen Portfolios seit über 75 Jahren.Es liege nahe, die unerfreuliche Performance der klassischen Vermögensaufteilung mit dem ungewöhnlichen makro- und geldpolitischen Umfeld zu begründen. Schließlich sehe man mit wirtschaftlichem Abschwung, rekordhoher Inflation und kräftig steigenden Zinsen eine Kombination aus Faktoren, die Aktien und Anleihen gleichermaßen belasten würden.