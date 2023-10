Die Inflation gehe zwar zurück, bis zum Ziel der Notenbanken von 2 Prozent scheine der Weg aber noch holprig und weit. "Die Notenbanken haben jedenfalls den Zinsgipfel erreicht beziehungsweise stehen sie kurz davor. Mittlerweile ist die Frage aufgekommen, wann und wie schnell die Zinsen angesichts der sich abzeichnenden schwächeren Wirtschaft wieder gesenkt werden", so Markus Dürnberger, Asset Manager im Bankhaus Spängler.



In Europa präsentiere sich die Inflationssituation sehr heterogen. So erwarte die EU-Kommission für Spanien mit 3,6 Prozent und Irland 4,6 Prozent eine deutlich tiefere Inflation als für die gesamte Eurozone (5,6 Prozent). Österreich würden noch immer Preistreiber wie Gas, Fernwärme oder Flugpauschalreisen zu schaffen machen. Hier erwarte die EU-Kommission für 2023 eine Inflationsrate von 7,1 Prozent, das WIFO-Institut gehe sogar von einer Teuerung von 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus.



Der Anleihenmarkt sei im aktuellen Jahr wieder sehr volatil. "Interessant: Die Zinskurve ist derzeit invers, längere Anleihen zahlen also niedrigere Renditen als kurzfristige", betone Dürnberger. Die steigenden Zinsen würden jedenfalls in höheren Renditen resultieren. So lägen bei einer zehnjährigen Laufzeit deutsche Staatsanleihen aktuell bei 2,84 Prozent, österreichische Schuldverschreibungen stünden bei 3,46 Prozent und US-Staatsanleihen würden mit 4,67 Prozent verzinst. Allerdings sollte hier in Erwartung der Notenbanksätze ein Ende in Sicht sein und sich der Markt etwas stabilisieren.



Auch der Aktienmarkt präsentiere sich derzeit sehr interessant. Er sei geprägt von großen regionalen Unterschieden, zeige sich aber im Gegensatz zum eingangs erwähnten Stimmungsbild relativ stabil. Papiere aus den USA, getrieben von den starken Technologieunternehmen, lägen klar im Plus. Auch der europäische Aktienmarkt sei seit Jahresanfang wieder zurückgekommen.



Ins Auge steche die Schwäche Chinas. Vom Aufschwung nach der Corona-Öffnung sei nicht mehr viel übrig. Vielmehr würden zum einen Schlagzeilen über den hoch verschuldeten Immobiliensektor das Geschehen bestimmen. Zum anderen habe die Erholung nach dem Re-Opening nicht zu dem erwarteten Anstieg des Privatkonsums der Chines:innen geführt. "All das spricht auch für eine Diversifizierung im Aktienportfolio - nicht nur sektoral, sondern auch regional", betone Asset Manager Dürnberger. (11.10.2023/ac/a/m)





Salzburg (www.aktiencheck.de) - Nach Coronapandemie, Ukrainekrieg, steigender Energiekosten und Inflation nun also der nächste negative - und leider auch blutige - Baustein in der aktuellen Polykrise, die den Motor der globalen Wirtschaft weiter zum Stottern bringen könnte: Der Angriff der Hamas auf Israel, so Nils Kottke, Vorstandsmitglied im Salzburger Bankhaus Spängler."Noch ist die weitere Entwicklung nicht absehbar, derzeit fällt die Marktreaktion eher verhalten aus", konstatiere Kottke. Fest stehe: Deutsche Staatsanleihen - als sicherer Hafen - hätten leicht zulegen können, nach den Kursrückgängen in der vergangenen Woche notiere Öl aktuell fester, auch Gold habe zulegen können, würden die Experten der ältesten Privatbank Österreichs in ihrem aktuellen Kapitalmarktausblick erklären.Wie stelle sich die Lage abgesehen von den jüngsten Ereignissen im Nahen Osten dar? "Die Stimmung ist derzeit wirklich nicht gut, vor allem unter den Unternehmer:innen in den Branchen Bauwirtschaft und Industrie, die unter dem Ansteigen der Zinsen besonders zu leiden haben", so Kottke. Regional gesehen würden sich unter den Marktteilnehmer:innen in der Eurozone zunehmende Rezessionssorgen breitmachen. Auch in den USA könne ein Wirtschaftsabschwung nicht ausgeschlossen werden, obwohl die Konjunkturdaten bis zuletzt noch robust ausgefallen seien.