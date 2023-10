Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Datenkalender der Eurozone weist für diese Woche keine wichtigen Veröffentlichungen auf, so die Analysten von Postbank Research.



Wir würden die endgültigen HCOB-Einkaufsmanagerindices für September erhalten, nachdem der Flash-Composite-Wert unerwartet auf 47,1 gestiegen sei, nachdem er im Vormonat ein 33-Monats-Tief von 46,7 erreicht habe. Auf Länderebene hätten Frankreich und Deutschland eine ausgeprägte Divergenz aufgewiesen: Im erstgenannten Land habe der umfassende Einkaufsmanagerindex unter und im zweiten über den Konsenserwartungen gelegen. Der Aufwärtstrend des umfassenden Index für die Eurozone sei hauptsächlich durch einen Anstieg des Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor um 0,5 Punkte auf 48,4 bewirkt worden, der dennoch im zweiten Monat in Folge unter der Marke von 50 gelegen habe. Der Index für das verarbeitende Gewerbe, der seit Mitte 2022 unter der Breakeven-Marke liege, sei um 0,1 Punkte auf 43,4 gesunken. Weitere Daten aus der Eurozone diese Woche seien die Erzeugerpreise für August, die im Juli zum dritten Mal in Folge im Jahresvergleich gesunken seien, sowie die Einzelhandelsumsätze - beide würden am Mittwoch veröffentlicht. Am Freitag würden die deutschen Auftragseingänge für August bekanntgegeben.



Fazit: Die Einkaufsmanagerindices würden auf eine Schrumpfung der Wirtschaft in der Eurozone im dritten Quartal hindeuten. (CIO Week up front vom 02.10.2023) (02.10.2023/ac/a/m)





