Bonn (www.aktiencheck.de) - Obwohl mit einem Wiederanstieg der US-Ölproduktion gerechnet wurde, liegt diese trotz höherer Preise immer noch 0,8 Millionen Fass pro Tag unter den vor der Pandemie erreichten Höchstständen, so die Analysten von Postbank Research.



Die US-Ölproduktion sei zwar nach wie vor rentabel, aber die Produzenten würden an ihrer Haushaltsdisziplin festhalten und sich eher auf Produktivitätssteigerungen als auf Produktionssteigerungen konzentrieren. Infolgedessen sei die Produktion der ersten drei Monate einer Bohrung in der US-amerikanischen Permian-Region zwischen 2014 und 2021 um rund 433% gestiegen. Dieser Ansatz sei von den Anlegern honoriert worden und habe dazu beigetragen, dass die Öl- und Gasexplorations- und -produktionsbranche im Vergleich zum breiteren Index eine überdurchschnittliche Performance erzielt habe. Andere Faktoren wie die abnehmende Qualität der Bohrlöcher dürften ebenfalls die Wachstumsaussichten für die US-Schieferölproduktion beeinträchtigen. Es sei daher unwahrscheinlich, dass höhere Ölpreise zu einer signifikanten Produktionssteigerung führen würden, da die Produzenten der Haushaltsdisziplin und produktivitätsorientierten Ansätzen den Vorrang geben würden.



Fazit: Es sei unwahrscheinlich, dass die Ölproduktion gesteigert werde, da sich die Produzenten auf die Steigerung der Produktionseffizienz konzentrieren würden. (CIO Week up front vom 20.02.2023) (20.02.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.