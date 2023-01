7. Nach Kenntnis von GSC Research halten Investoren, die mit 2,5% oder mehr an der GSC Holding AG als Mutter von GSC Research beteiligt sind (siehe www.gsc-ag.de), unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate.



Kurzprofil Scherzer & Co. AG:



Die Scherzer & Co. AG (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol: PZS) ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action.



Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein "natürlicher Floor" bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmaßnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.



Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmaßnahmen oder Umplatzierungen teil.



Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Berlin, Düsseldorf und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem Xetra sowie in Tradegate. (13.01.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Scherzer-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Scherzer & Co. AG (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol: PZS).Im Jahr 2022 seien die Kapitalmärkte mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert gewesen. Dies habe sich in einem Rückgang des deutschen Leitindex DAX von 12,3 Prozent widergespiegelt. Auch der NAV (Net Asset Value - Innerer Wert) der Scherzer-Aktie habe in diesem "perfekten Sturm" Federn lassen müssen und unter Berücksichtigung der gezahlten Dividende von 0,05 Euro um 13,7 Prozent nachgegeben.Im Rahmen ihres Kapitalmarkttages hätten die Spezialisten der Scherzer & Co. AG jedoch anhand einer ganzen Reihe spannender Einzelwerte deutlich aufgezeigt, welche teils erheblichen Entwicklungs- und Wertsteigerungspotenziale derzeit in ihrem Portfolio schlummern würden. Hinzu kämen noch die Ertragschancen aus den - nicht in die NAV-Berechnung einfließenden - Nachbesserungsrechten, die sich aktuell auf 4,11 Euro je Aktie belaufen würden.Daher würden die Aktienanalysten von GSC Research ihre Überzeugung bekräftigen, dass die Kölner Beteiligungsgesellschaft mit ihrer Anlagestrategie, die auf einen Mix aus chancen- und sicherheitsorientierten Investments mit Schwerpunkt auf Sondersituationen setze, auch weiterhin erfolgreich agieren und den DAX auf mittlere Sicht deutlich outperformen werde.Auf Basis unseres in Anlehnung an den zuletzt gemeldeten NAV auf 3,15 Euro reduzierten Kursziels bietet die Scherzer-Aktie aktuell ein Upside-Potenzial von knapp 17 Prozent, so die Aktienanalysten von GSC Research.Daher empfiehlt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, unverändert insbesondere mittel- bis langfristig orientierten Anlegern und Investoren mit Interesse an Nachbesserungsthemen, die derartige Engagements jedoch nicht selbst eingehen können oder wollen, den Anteilschein der Scherzer & Co. AG zu kaufen. (Analyse vom 13.01.2023)1. GSC Research und/oder ihre verbundene Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren Research-Berichte im Auftrag der Gesellschaft erstellt.5. Der Verfasser oder andere Mitarbeiter von GSC Research halten unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate (Gegenwert >500 Euro).6. Die Gesellschaft und/oder Organe und/oder maßgebliche Aktionäre dieser Gesellschaft sind an der GSC Holding AG als Mutter von GSC Research unmittelbar beteiligt.