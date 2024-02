Börsenplätze Scherzer-Aktie:



Kurzprofil Scherzer & Co. AG:



Die Scherzer & Co. AG (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol: PZS) ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action.



Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein "natürlicher Floor" bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmaßnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.



Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmaßnahmen oder Umplatzierungen teil.



Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Berlin, Düsseldorf und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem Xetra sowie in Tradegate. (14.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Scherzer-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Scherzer & Co. AG (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol: PZS).Wie bereits im letzten Research dargelegt, habe sich die Scherzer & Co. AG der seit 2022 anhaltenden relativen Schwäche des Nebenwerte-Segments auch im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht entziehen können. So müsse die Gesellschaft gemäß den vermeldeten vorläufigen Zahlen für 2023 zum zweiten Mal in Folge einen Verlust ausweisen und auch der NAV (Net Asset Value - Innerer Wert) des Anteilsscheins sei abermals zurückgegangen.Nach Erachten des Analysten dürfte die enttäuschende Entwicklung vor allem aus rückläufigen Notierungen bei einer Reihe größerer Portfoliopositionen in der zweiten Jahreshälfte resultieren. Solange hier jedoch keine Verluste realisiert worden seien, könnten sich Kurserholungen bei diesen derzeit teils deutlich unterbewerteten Papieren aber zukünftig auch wieder positiv auswirken.Dabei sei angesichts der nun bereits seit rund zwei Jahren relativ schwachen Entwicklung des Nebenwerte-Sektors zu beachten, dass Small- und Mid-Caps historisch betrachtet langfristig deutlich besser als Standardwerte performt hätten. Insofern sollte Scherzer bei einer Aufhellung des negativen Sentiments der Investoren für den Nebenwerte-Bereich hiervon auch entsprechend profitieren können.Zudem sei zu berücksichtigen, dass die Kölner im Rahmen ihrer opportunistischen Anlagestrategie mit einem Mix aus chancen- und sicherheitsorientierten Investments auch einen deutlichen Fokus auf Beteiligungen an Unternehmen in Sondersituationen wie angekündigte oder laufende Strukturmaßnahmen legen würden. Bei Investitionen in (potenzielle) Abfindungswerte würden jedoch häufig zunächst etliche Jahre ins Land ziehen, bis Gewinne eingefahren werden könnten. Diese könnten dann allerdings auch durchaus beachtlich ausfallen, wie zuletzt in den Geschäftsjahren 2020 und 2021.Bei Ansatz des in Anlehnung an den zuletzt gemeldeten NAV unveränderten Kursziels von 3,00 Euro biete die Scherzer-Aktie dem Anleger aktuell ein Kurspotenzial von gut einem Drittel. Hinzu kämen noch die Ertragschancen aus den - nicht in die NAV-Berechnung einfließenden - Nachbesserungsrechten, die sich derzeit auf 4,11 Euro je Anteilsschein belaufen würden.Daher bestätigt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, seine "kaufen"-Empfehlung, wobei er das Papier insbesondere für mittel- bis langfristig orientierte Investoren sowie für Anleger mit Interesse an Nachbesserungsthemen, die derartige Engagements aber nicht selbst eingehen können oder wollen, als attraktiv erachtet. (Analyse vom 14.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link