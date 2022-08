(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;



(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;



(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;



(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;



(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen.



Scherzer & Co. AG: iii, vi



Börsenplätze Scherzer-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Scherzer-Aktie:

2,96 EUR 0,00% (02.08.2022, 18:45)



ISIN Scherzer-Aktie:

DE0006942808



WKN Scherzer-Aktie:

694280



Ticker-Symbol Scherzer-Aktie:

PZS



Kurzprofil Scherzer & Co. AG:



Die Scherzer & Co. AG (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol: PZS) ist eine Beteiligungsgesellschaft mit dem Schwerpunkt auf Corporate Action und Sondersituationen. Die Anlagestrategie ist sowohl auf sicherheitsorientierte als auch auf chancenorientierte Investments ausgerichtet. Dabei konzentriert sie sich auf Abfindungswerte und Value-Aktien, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint, in wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen sowie in Unternehmen, die sich in Sondersituationen befinden wie beispielsweise einem Squeeze-Out-Verfahren (Ausschluss von Minderheitsaktionären). Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmaßnahmen und Umplatzierungen teil. Die Scherzer & Co. AG wurde bereits 1880 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Köln, Deutschland. (02.08.2022/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Scherzer-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Scherzer & Co. AG (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol: PZS).Der von Scherzer für Ende Juli gemeldete NAV je Aktie liege mit 3,46 Euro um 2,8% niedriger als Ende Juni '22. Absolut lasse sich auf einen Wert von 103,6 Mio. Euro hochrechnen. Die Aktie habe zum Stichtag rund 14% unter dem Inventarwert notiert. Insgesamt zeige sich das Scherzer-Portfolio erfreulich robust. Während der Scherzer-NAV in den ersten sieben Monaten um 7,0% zurückgefallen sei, habe der DAX 40 ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) einen Rückgang von 15,1% bzw. der SDAX einen Rückgang von 22,0% zu verzeichnen gehabt.Nachrichten zu einzelnen Portfoliounternehmen:Allerthal-Werke: In H1/22 sei ein Jahresüberschuss von 50 Tsd. Euro (Vj.: 2,88 Mio. Euro) erzielt worden.K+S: Nach dem Höhenflug der Aktie bis auf über 35 Euro im April habe der Kurs zum 29.07. bei 20,61 Euro notiert (aktuell bei 21,99 Euro). Scherzer habe sich inzwischen von Teilen seiner Position getrennt und gemäß Aussagen während der HV einen Ertrag von etwa 4 Mio. Euro realisieren können. Die Position sei Ende Juli mit 3,77% die achtgrößte Position gewesen und habe nach Hochrechnung der Aktienanalysten von FMR Research einen Wert von ca. 4,4 Mio. Euro gehabt.Centrotec sei zur fünftwichtigsten Position aufgestiegen und habe einen 4,64%igen Anteil am Gesamtportfolio. Mit seinem Produktprogramm sei die Gesellschaft nach Einschätzung der Aktienanalysten von FMR Research gut für die Bewältigung des Klimawandels positioniert.Angesichts der wachsenden Konjunktursorgen in Deutschland seien die Aktienanalysten von FMR Research für das zweite Halbjahr 2022 etwas vorsichtiger geworden. Ihr Kursziel reduziere sich um knapp 8% auf jetzt 3,50 Euro je Aktie (zuvor 3,80 Euro).Auf der Basis seines neuen Kursziels hat die Scherzer-Aktie weiterhin deutliches Aufwärtspotenzial und Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine "kaufen"-Empfehlung für den Titel. (Analyse vom 02.08.2022)Disclosures:Die FMR Frankfurt Main Research AG wurde von der ODDO BHF Corporates & Markets AG beauftragt, diese Finanzanalyse zu erstellen. Die ODDO BHF Corporates & Markets AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Weder die ODDO BHF Corporates & Markets AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;