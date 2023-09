7. Nach Kenntnis von GSC Research halten Investoren, die mit 2,5% oder mehr an der GSC Holding AG als Mutter von GSC Research beteiligt sind (siehe www.gsc-ag.de), unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate.



Kurzprofil Scherzer & Co. AG:



Die Scherzer & Co. AG (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol: PZS) ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action.



Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein "natürlicher Floor" bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmaßnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.



Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmaßnahmen oder Umplatzierungen teil.



Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Berlin, Düsseldorf und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem Xetra sowie in Tradegate. (26.09.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Scherzer-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Scherzer & Co. AG (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol: PZS).In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2023 habe die Scherzer & Co. AG einen deutlichen Gewinn erwirtschaften können. Allerdings habe der NAV (Net Asset Value - innerer Wert) der Aktie im Berichtszeitraum lediglich um 1,6 Prozent zugelegt, womit die Performance signifikant hinter dem deutschen Leitindex DAX, der ein Plus von 16,0 Prozent aufgewiesen habe, zurückgeblieben sei. Zudem würden sich derzeit auch (noch) keine neuerlichen großen Transaktionen im Bereich der Abfindungswerte, wie zuletzt in den Jahren 2020 und 2021, abzeichnen.Hierin dürften die Ursachen dafür liegen, dass der Scherzer-Anteilschein momentan mehr als 21 Prozent unter dem zuletzt gemeldeten inneren Wert notiere. Diesen Abschlag auf den NAV würden die Aktienanalysten von GSC Research jedoch als deutlich überzogen erachten. Denn zum einen hätten die Kölner Investmentspezialisten den DAX in der mittel- bis langfristigen Historie überwiegend und dabei teils massiv outperformen können. Und zum anderen liege es - wie bereits in den vergangenen GSC-Researches erörtert - in der Natur von Investitionen in (potenzielle) Abfindungswerte, dass häufig zunächst einige Jahre verstreichen würden, bis Gewinne realisiert würden, die dann allerdings auch durchaus beachtlich ausfallen könnten.Daher seien die Aktienanalysten von GSC Research unverändert überzeugt, dass das Scherzer-Team mit seiner opportunistischen Investmentstrategie und vielen operativ und/oder in Richtung "Endspiel-Fantasie" aussichtsreichen Beteiligungen im Portfolio auch zukünftig auf mittel- bis langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Performance abliefern werde.Neue Fantasie ergebe sich dabei aktuell im Spruchverfahren bei der Audi AG, wo auf Basis alternativer Berechnungen der Abfindungsprüfer eine Nachbesserung zwischen 136,57 und 275,54 Euro je Aktie möglich wäre. Daraus würde sich nach den GSC-Berechnungen für Scherzer ein Ertrag im Bereich von 1,5 bis 3,0 Mio. Euro zuzüglich Zinsen ergeben. Zwar habe das Landgericht München I hier angekündigt, am 28. Dezember 2023 eine Entscheidung zu verkünden. Wann es letztendlich zu einem rechtskräftigen Urteil komme und ob und wenn ja in welchem Umfang dieses dann eine Nachbesserung vorsehe, bleibe jedoch abzuwarten.Auf Basis unseres in Anlehnung an den zuletzt gemeldeten NAV auf 3,15 Euro angepassten Kursziels bietet die Scherzer-Aktie momentan ein Kurspotenzial von 27 Prozent, so die Aktienanalysten von GSC Research. Hinzu kämen noch die Ertragschancen aus den - nicht in die NAV-Berechnung einfließenden - Nachbesserungsrechten, deren Volumen sich derzeit auf 4,13 Euro je Anteilschein belaufe.Mögliche Interessenkonflikte:1. GSC Research und/oder ihre verbundene Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren Research-Berichte im Auftrag der Gesellschaft erstellt.5. Der Verfasser oder andere Mitarbeiter von GSC Research halten unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate (Gegenwert >500 Euro).6. Die Gesellschaft und/oder Organe und/oder maßgebliche Aktionäre dieser Gesellschaft sind an der GSC Holding AG als Mutter von GSC Research unmittelbar beteiligt.